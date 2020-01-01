«Коронавірус? Ні, не чули»: як дотримуються карантину у віддалених селах Волині





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Здавалося б, сюди найважче дістатися «китайській» недузі. Адже й автобус у більшість сіл приїздить максимум двічі на день. Проте є одне «але»: у селах багато заробітчан, які зараз повернулися з-за кордону. І все, як у селі: коронавірус? Ні, не чули.



Самоізолюватися в селі тяжко, адже потрібно дізнатися, що там нового в сусіда, побілити хату до Пасхи, позгрібати листя.



Ратнівський район: «Село є село»



У віддаленому від райцентру селі Річиця люди ходять без масок. Проте про карантин таки чули. Як розповіла медична сестра амбулаторії Людмила Пікун, у магазинах люди розкупили все: муку, цукор, крупи. Проте зараз у магазині є абсолютно всі продукти у вільному доступі.



«Село є село. Люди не особливо дотримуються карантину. На вулицях, звичайно, їх дещо поменшало, проте коли стане тепліше, працюватимуть, як мурашки. Зараз у нас на контролі 6 людей, які приїхали з-за кордону. Вони на самоізоляції. Щоранку ми телефонуємо їм, перепитуємо про самопочуття та вони звітують про температуру тіла», – каже медична сестра.



З проханням перевірити на COVID-19 люди не зверталися.



До райцентру – 25 кілометрів. Маршрутки зараз не їздять. Проте амбулаторія забезпечена усіма необхідними ліками. Масок, правда, немає, хоча люди запитують. Маски та антисептики – лише для медпрацівників. І лише один захисний костюм і окуляри на весь медичний персонал.



Працівниця магазину у селі Піски-Річицькі Ольга Нінічук розповідає, що людей у селі на вулицях стало менше. Коли почули про карантин, полиці магазинів стали порожніми. Досі в магазині немає гороху, рису. Дуже зросла в ціні гречка. Тепер вона вартує 40 гривень за кілограм, а закупівельна ціна риби стала значно вищою за останню продажну. На 3 гривні за кілограм здорожчав і цукор.







Як запевнила Ольга, у село із заробітків повернулося двоє односельчан, проте це не всі, що мали повернутися. Чи дотримуються заробітчани самоізоляції, не знає. Але, каже, що у магазин вони не приходили.



Головний лікар Ратнівської центральної районної лікарні Михайло Бегаль розповів, що у лікарню з підозрою на коронавірус ніхто не звертався, проте там у випадку потреби таки готові прийняти таких пацієнтів.



Маневицький район: в амбулаторії – жодного захисного костюма

У магазинах села Четвертня – повні полиці. Люди уже скупили усе необхідне.



Виконуюча обов’язків завідуючої амбулаторії Лариса Мельник розповідає, що з-за кордону 16 березня повернулися шестеро заробітчан з Італії та Польщі. А нещодавно – ще шість з Німеччини. Усі вони підписали анкети на самоізоляцію. І щоранку медпрацівниця передає дані про їхній стан та температуру тіла.



«На сьогодні амбулаторія забезпечена всім необхідним, окрім парацетамолу і перекису водню. Люди трошки налякані, тому хочуть мати удома все від грипу. Масок немає також. Проте наша односельчанка Ольга Крисько шиє маски удома і безкоштовно роздає людям», – розповідає Лариса Мельник.



В амбулаторії є маски та антисептики лише для медперсоналу. І немає жодного захисного костюму.







Луцький район: «Люди трохи бережуться»



Стало менше людей і в селі Оздів. Люди працюють. Як розповіла місцева жителька Тетяна Хом’як, у селі дехто вже встиг в теплицях посіяти огірки та редиску. На підвіконнях мають розсади перцю. Люди готуються до посівної.



«У село як привозили хліб та інші продукти, так і привозять. Медпункт працює. Тобто ми ні в чому не обмежені. Єдине це те, що обмежили доїзд до міста. Але для тих, хто живе у селі і має свої продукти харчування, то нема великої необхідності туди їхати. На роботу ніхто ж не ходить. Село живе своїм життям. Тут треба працювати. Людей на вулицях стало менше, молодь не збирається вечорами, як раніше. Люди трохи бережуться, самі все розуміють. Життя спокійне. Без жаху, як у місті», – розповідає оздівчанка.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У віддалених селах Волині про надзвичайну ситуацію, звичайно, чули. Проте життя там не особливо від цього змінилося.Видання Конкурент дізнавалося, як живуть люди неподалік Луцька, у Маневицькому та Ратнівсьому районах.Здавалося б, сюди найважче дістатися «китайській» недузі. Адже й автобус у більшість сіл приїздить максимум двічі на день. Проте є одне «але»: у селах багато заробітчан, які зараз повернулися з-за кордону. І все, як у селі: коронавірус? Ні, не чули.Самоізолюватися в селі тяжко, адже потрібно дізнатися, що там нового в сусіда, побілити хату до Пасхи, позгрібати листя.У віддаленому від райцентру селі Річиця люди ходять без масок. Проте про карантин таки чули. Як розповіла медична сестра амбулаторії, у магазинах люди розкупили все: муку, цукор, крупи. Проте зараз у магазині є абсолютно всі продукти у вільному доступі.«Село є село. Люди не особливо дотримуються карантину. На вулицях, звичайно, їх дещо поменшало, проте коли стане тепліше, працюватимуть, як мурашки. Зараз у нас на контролі 6 людей, які приїхали з-за кордону. Вони на самоізоляції. Щоранку ми телефонуємо їм, перепитуємо про самопочуття та вони звітують про температуру тіла», – каже медична сестра.З проханням перевірити на COVID-19 люди не зверталися.До райцентру – 25 кілометрів. Маршрутки зараз не їздять. Проте амбулаторія забезпечена усіма необхідними ліками. Масок, правда, немає, хоча люди запитують. Маски та антисептики – лише для медпрацівників. І лише один захисний костюм і окуляри на весь медичний персонал.Працівниця магазину у селі Піски-Річицькірозповідає, що людей у селі на вулицях стало менше. Коли почули про карантин, полиці магазинів стали порожніми. Досі в магазині немає гороху, рису. Дуже зросла в ціні гречка. Тепер вона вартує 40 гривень за кілограм, а закупівельна ціна риби стала значно вищою за останню продажну. На 3 гривні за кілограм здорожчав і цукор.Як запевнила Ольга, у село із заробітків повернулося двоє односельчан, проте це не всі, що мали повернутися. Чи дотримуються заробітчани самоізоляції, не знає. Але, каже, що у магазин вони не приходили.Головний лікар Ратнівської центральної районної лікарнірозповів, що у лікарню з підозрою на коронавірус ніхто не звертався, проте там у випадку потреби таки готові прийняти таких пацієнтів.Маневицький район: в амбулаторії – жодного захисного костюмаУ магазинах села Четвертня – повні полиці. Люди уже скупили усе необхідне.Виконуюча обов’язків завідуючої амбулаторіїрозповідає, що з-за кордону 16 березня повернулися шестеро заробітчан з Італії та Польщі. А нещодавно – ще шість з Німеччини. Усі вони підписали анкети на самоізоляцію. І щоранку медпрацівниця передає дані про їхній стан та температуру тіла.«На сьогодні амбулаторія забезпечена всім необхідним, окрім парацетамолу і перекису водню. Люди трошки налякані, тому хочуть мати удома все від грипу. Масок немає також. Проте наша односельчанкашиє маски удома і безкоштовно роздає людям», – розповідає Лариса Мельник.В амбулаторії є маски та антисептики лише для медперсоналу. І немає жодного захисного костюму.Стало менше людей і в селі Оздів. Люди працюють. Як розповіла місцева жителька, у селі дехто вже встиг в теплицях посіяти огірки та редиску. На підвіконнях мають розсади перцю. Люди готуються до посівної.«У село як привозили хліб та інші продукти, так і привозять. Медпункт працює. Тобто ми ні в чому не обмежені. Єдине це те, що обмежили доїзд до міста. Але для тих, хто живе у селі і має свої продукти харчування, то нема великої необхідності туди їхати. На роботу ніхто ж не ходить. Село живе своїм життям. Тут треба працювати. Людей на вулицях стало менше, молодь не збирається вечорами, як раніше. Люди трохи бережуться, самі все розуміють. Життя спокійне. Без жаху, як у місті», – розповідає оздівчанка.

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