Волинянину, який збив на смерть велосипедистку, дали 3,5 років тюрми





Про це йдеться у вироку Іваничівського районного суду Волинської області, - пишуть



Під час суду встановили, що 12 серпня минулого року обвинувчений, керуючи Peugeot, рухався автомобільною дорогою Р-15 сполученням «Ковель-Жовква». При виїзді із села Стара Лішня Іваничівського району в напрямку Нововолинська водій легковика не дотримався безпечної дистанції та допустив наїзд на жінку, яка йшла у попутному напрямку із велосипедом у руках.



Через отримані травма жінка померла.



Допитаний у судовому засіданні обвинувачений визнав свою вину та розкаявся у вчиненому. Натомість потерпілий просив не позбавляти волі обвинуваченого, адже претензій до нього не мав. Однак суд, враховуючи тяжкість наслідків, вважав, що реальне відбування покарання, пов`язане з ізоляцією від суспільства, є необхідне для виправлення та попередження вчинення обвинуваченим нових злочинів.



Відтак суд призначив йому покарання у виді трьох років шести місяців позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік.



Фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянин, який на смерть збив 45-річну велосипедистку в Іваничівському районі, відсидить за ґратами три роки та шість місяців.Про це йдеться у вироку Іваничівського районного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини Під час суду встановили, що 12 серпня минулого року обвинувчений, керуючи Peugeot, рухався автомобільною дорогою Р-15 сполученням «Ковель-Жовква». При виїзді із села Стара Лішня Іваничівського району в напрямку Нововолинська водій легковика не дотримався безпечної дистанції та допустив наїзд на жінку, яка йшла у попутному напрямку із велосипедом у руках.Через отримані травма жінка померла.Допитаний у судовому засіданні обвинувачений визнав свою вину та розкаявся у вчиненому. Натомість потерпілий просив не позбавляти волі обвинуваченого, адже претензій до нього не мав. Однак суд, враховуючи тяжкість наслідків, вважав, що реальне відбування покарання, пов`язане з ізоляцією від суспільства, є необхідне для виправлення та попередження вчинення обвинуваченим нових злочинів.Відтак суд призначив йому покарання у виді трьох років шести місяців позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік.Фото - ілюстративне.

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