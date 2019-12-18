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Волинянину, який збив на смерть велосипедистку, дали 3,5 років тюрми

Волинянину, який збив на смерть велосипедистку, дали 3,5 років тюрми
Волинянин, який на смерть збив 45-річну велосипедистку в Іваничівському районі, відсидить за ґратами три роки та шість місяців.

Про це йдеться у вироку Іваничівського районного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.

Під час суду встановили, що 12 серпня минулого року обвинувчений, керуючи Peugeot, рухався автомобільною дорогою Р-15 сполученням «Ковель-Жовква». При виїзді із села Стара Лішня Іваничівського району в напрямку Нововолинська водій легковика не дотримався безпечної дистанції та допустив наїзд на жінку, яка йшла у попутному напрямку із велосипедом у руках.

Через отримані травма жінка померла.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений визнав свою вину та розкаявся у вчиненому. Натомість потерпілий просив не позбавляти волі обвинуваченого, адже претензій до нього не мав. Однак суд, враховуючи тяжкість наслідків, вважав, що реальне відбування покарання, пов`язане з ізоляцією від суспільства, є необхідне для виправлення та попередження вчинення обвинуваченим нових злочинів.

Відтак суд призначив йому покарання у виді трьох років шести місяців позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік.

Фото - ілюстративне.

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Теги: суд, смерть, велосипедистка
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