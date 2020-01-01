Зірка серіалу «Клан Сопрано» помер від ускладнень коронавірусу

Марк Блум.



Про це інформує Daily Mail з посиланням на повідомлення нью-йоркського театру Playwrights Horizons, передає



"Марк Блум, наш дорогий давній друг і неперевершений актор помер на цьому тижні. Спасибі, Марку, за все, що ви дали нашому театру, а також театрам і глядачам у всьому світі. Ми будемо сумувати", - йдеться в повідомленні.



Причиною смерті Блума стали ускладнення, викликані коронавірусом.



Марк Блум відомий за ролями у фільмах "Крокодил Данді", "Побачення всліпу", "Тільки між друзями", "Я не знаю, як вона це робить", "Викрадення монет", серіалах "Моцарт в джунглях", "Закон і порядок", "Клан Сопрано", "Фрейзер", "Ти" і інших.



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