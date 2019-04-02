Лучан просять вносити авансові платежі за воду, допомагаючи з онлайн-оплатою пенсіонерам

КП “Луцькводоканал” закликає лучан вносити авансові платежі за квітень у сумі 100-200 гривень за допомогою онлайн-банкінгу.Про це інформує пресслужба «Луцькводоканалу».Зазначається, що такі невеликі авансові платежі стануть своєрідною «фінансовою подушкою» для підприємства, аби послуги водопостачання і водовідведення надавалися безперебійно.Ці кошти тимчасово дозволять перекрити відсутність платежів тих людей, які не мають можливості здійснити оплату в критичних умовах карантину та за відсутності доступу до онлайн-сервісів. Також авансові платежі гарантують надійну роботу підприємства в найближчому майбутньому."Найкраще - здійснити авансову оплату за послуги водопостачання вже цими вихідними, заплативши за тих, хто не в змозі зробити це самотужки, а також внести аванс за самого себе", - йдетьться у повідомлені.