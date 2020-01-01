Коронавірус і Волинь: ситуація станом на ранок 27 березня
Сьогодні, 10:03
За останню добу на Волині не зафіксували жодного випадку коронавірусної інфекції.
Про це інформує ОДА.
Всього станом на 10.00 27 березня у Волинській області зареєстрували 2 випадки COVID 19, які підтверджені методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР).
З підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 8 осіб.
Зразки біологічного матеріалу від даних осіб направили на дослідження у референс-лабораторії ДУ «ЦГЗ МОЗ України» Києва для проведення лабораторних досліджень.
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Про це інформує ОДА.
Всього станом на 10.00 27 березня у Волинській області зареєстрували 2 випадки COVID 19, які підтверджені методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР).
З підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 8 осіб.
Зразки біологічного матеріалу від даних осіб направили на дослідження у референс-лабораторії ДУ «ЦГЗ МОЗ України» Києва для проведення лабораторних досліджень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
А де саме був зафіксований другий випадок ?
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