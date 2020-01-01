Коронавірус і Волинь: ситуація станом на ранок 27 березня





Про це інформує ОДА.



Всього станом на 10.00 27 березня у Волинській області зареєстрували 2 випадки COVID 19, які підтверджені методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР).



З підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 8 осіб.



Зразки біологічного матеріалу від даних осіб направили на дослідження у референс-лабораторії ДУ «ЦГЗ МОЗ України» Києва для проведення лабораторних досліджень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За останню добу на Волині не зафіксували жодного випадку коронавірусної інфекції.Про це інформує ОДА.Всього станом на 10.00 27 березня у Волинській області зареєстрували 2 випадки COVID 19, які підтверджені методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР).З підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 8 осіб.Зразки біологічного матеріалу від даних осіб направили на дослідження у референс-лабораторії ДУ «ЦГЗ МОЗ України» Києва для проведення лабораторних досліджень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію