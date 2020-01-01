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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус і Волинь: ситуація станом на ранок 27 березня

Коронавірус і Волинь: ситуація станом на ранок 27 березня
За останню добу на Волині не зафіксували жодного випадку коронавірусної інфекції.

Про це інформує ОДА.

Всього станом на 10.00 27 березня у Волинській області зареєстрували 2 випадки COVID 19, які підтверджені методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР).

З підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 8 осіб.

Зразки біологічного матеріалу від даних осіб направили на дослідження у референс-лабораторії ДУ «ЦГЗ МОЗ України» Києва для проведення лабораторних досліджень.

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Теги: коронавірус, Волинь
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Коментарі 1
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А де саме був зафіксований другий випадок ?
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