В Україні зафіксували 218 випадків коронавірусу

В Україні зафіксували 218 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.За даними ЦГЗ, станом на 10:00 27 березня в Україні 218 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 4 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 62 нові випадки.Наразі коронавірусну хворобу виявили:▪️Вінницька область — 5 випадків;▪️Волинська область — 2 випадки;▪️Дніпропетровська область — 3 випадки;▪️Донецька область — 2 випадки;▪️Запорізька область — 8 випадків;▪️Закарпатська область — 1 випадок;▪️Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;▪️Івано-Франківська область — 24 (2 летальніх) випадки;▪️м. Київ — 47 випадків;▪️Київська область — 32 випадки;▪️Львівська область — 3 випадки;▪️Луганська область — 1 випадок;▪️Одеська область — 4 випадки;▪️Рівненська область — 9 випадків;▪️Тернопільська область — 25 випадків (1 летальний);▪️Херсонська область — 1 випадок;▪️Чернівецька область — 47 (1 летальний) випадків;▪️Черкаська область — 2 випадки.Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 27 березня 2020 року до Центру надійшло 277 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 1401 повідомлення про підозру на COVID-19.