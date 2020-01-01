У кіосках ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» мають намір продавати товари першої необхідності*

Підприємство «ВОЛИНЬТАБАК», яке має понад 250 торгових точок на території Волинської, Львівської, Чернівецької, Хмельницької, Житомирської та Рівненської областей, заявило про намір змінити напрям діяльності у зв’язку з ситуацією, що склалася через поширення коронавірусної інфекції.Про це йшлося сьогодні, 27 березня, під час пресконференції на «ВОЛИНЬТАБАК».У компанії розповіли, що підтримують заходи, запроваджені Кабміном задля запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Саме через те прийняли рішення дещо змінити напрям діяльності в мережі кіосків та зосередитись на торгівлі продуктами першої необхідності, доступність яких є нагальною для соціально незахищених верств населення.Зауважують, що, враховуючи асортимент товарів, реалізацію яких здійснює ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК», зокрема, харчові продукти, підприємство є оператором ринку харчових продуктів, що дозволяє забезпечити населення країни різними групами продовольчих товарів, включаючи товари, на які в умовах карантину підвищено попит: базові продовольчі товари (хліб, борошно, олія, вода, напої).Керівник Асоціації «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ТОРГІВЛЯ»зазначив, що торгівля в кіосках дозволить зменшити черги людей в магазинах, які вкрай небезпечні в умовах карантину. Торгівля з кіосків є одним із найбезпечніших видів торгівлі, бо, на відміну від звичайного магазину, тут немає контакту між покупцем і продавцем, адже їх розділяє скляна вітрина.Крім того, на «ВОЛИНЬТАБАК» запроваджують доставку товарів, щоб чим більше людей могли залишатись вдома для дотримання карантину. Так, як люди похилого віку є найбільш вразливі до коронавірусу, тому для них ця доставка буде безкоштовною.«В цей нелегкий час одним із основних завдань для нас є збереження робочих місць для наших працівників, на сьогодні без заробітної плати та засобів існування може залишитись 770 продавців. Безперебійна робота нашої мережі дозволить забезпечити роботою наших працівників, що вкрай важливо не лише для них, а й для членів їх сімей, дітей, враховуючи, що на цих місцях працюють жінки. Повна зупинка торгівлі означатиме втрату в сумі 50 мільйонів гривень до бюджетів всіх рівнів, в т.ч. місцевих. Наша ініціатива дозволить зберегти надходження до бюджетів, що в свою чергу надасть додаткові кошти владі для боротьби з коронавірусом», - розповів засновник ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК»Юрисконсульт підприємства додала, що адміністрація дбає про безпеку покупців та персоналу. Тож весь персонал забезпечений засобами індивідуального захисту (маски, рукавиці, дезінфікуючі засоби). Встановлені засоби для дезінфекції рук у прикасових зонах. Двічі на день відбуваються заміри температури працівників. Здійснюється додаткова санітарна обробка обладнання.Цим проектом у Луцьку підприємство хоче допомогти місцевій владі: зберегти робочі місця, забезпечити надходження до бюджету, зменшити черги людей в магазинах та просить підтримки такої ініціативи.«Лише разом ми здолаємо всі негаразди, що впали на нашу землю»,- резюмував Сергій Чайка.