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Як в умовах карантину працює Луцький терцентр соціального обслуговування. ВІДЕО

Як в умовах карантину працює Луцький терцентр соціального обслуговування. ВІДЕО
На обслуговуванні луцького територіального центру – 3 930 людей.

Про це розповіла директорка закладу Галина Шатецька, - пише Суспільне Волині.

Тут опікуються людьми похилого віку та людьми з особливими потребами. Раніше протягом дня терцентр відвідувало майже 300 лучан. Половина відвідувачі харчувалися тут і могли скористатися послугами перукаря, швейної майстерні, фізкабінетом. Нині ці послуги призупинені.

"Люди, які сюди приходили, вони займалися різними виробами, ліпка, клейка. Людей було заповнено по 10-20 чоловік. Вони тут співали, сценки готували.", - каже директорка Луцького терцентру соціального обслуговування Галина Шатецька.

" Є люди, які дзвонять і кажуть, що вони нуждаються. Є люди, які менш нуждаються, але всеодно дзвонять і просять, тому ми стараємося вибрати з усієї тієї великої кількості людей. Бо дійсно люди сидять по домівках, є такі, що бояться виходити і з малою пенсією, є інваліди 1 групи. Коли приходять наші соціальні працівники, вони не можуть залишити людину на повний карантин без уваги, але домовляються так, щоб трошки зменшити відвідування. Є люди, які відмовляються від відвідування, тобто тільки через двері передають гроші і так само соціальний працівник передає продукти через двері. У нас не тільки доставка їжі, у нас і приготування і годування, то таких ми не залишаємо і ходимо до них щодня", - каже завідувачка відділення соціальної допомоги вдома Валентина Прибиш

Галина Шатецька говорить, що частина персоналу - у відпустці. Працюють ті фахівці, які обслуговують людей вдома.

"80 соціальних робітників, які обслуговують вдома 821 людину. Ми доставляємо працівника в район, далі доставляємо його додому, є такі, що на велосипедах. Є такі, що сусід підвозить. Вихід є, дівчата з розумінням поставилися до такої ситуації", - каже Валентина Прибиш.


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Теги: Луцьк, терцентр
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