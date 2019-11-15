Лише ургентні хворі і ніяких відвідувачів: як працює луцька міська лікарня
Сьогодні, 11:15
Луцька міська клінічна лікарня тепер працює в режимі суворого карантину. Тепер тут не приймають планових хворих і не пускають відвідувачів.
Заступник директора Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов розповів «Першому», що змінилось у закладі.
Лише ургентні хворі
Завдання лікарні під час епідемії – надання безперебійної цілодобової спеціалізованої та високоспеціалізованої стаціонарної і амбулаторної допомоги всім, хто її потребує.
Планова госпіталізація зупинена. Лікарня приймає пацієнтів лише за невідкладними показами. Допомога надається як мешканцям Луцька, так і жителям прилеглих районів.
Ніяких відвідувачів
Тепер потрапити в лікарню можна лише через приймальне відділення. На вході у стаціонар поставили пост, через який пропускають лише пацієнтів, але не їхніх рідних та близьких. Відвідування хворих поки заборонене.
Усім міряють температуру і питають про симптоми застуди
У приймальному відділенні працюють медики у захисних халатах. Вони перевіряють температуру та запитують про симптоми ГРВІ у кожного нового хворого, незалежно від того, з чим він звернувся. Якщо є підозра на коронавірус, роблять тест.
Наразі заклад отримав 75 експрес-тестів. Поки жоден з проведених аналізів не підтвердив інфікування. Але, якщо це трапиться, лікарня не прийме хворого – його скерують в інфекційну або обласну лікарні.
Через те, що в закладі не приймають планових хворих, місця тут побільшало. Тому нових пацієнтів намагаються розміщати максимально відокремлено. Це на випадок, якщо в когось симптоми коронавірусу все ж проявляться пізніше.
Станом на 20 березня у лікарні не було збільшення кількості пацієнтів з пневмоніями.
Чи захищені медики
Персонал приймального відділення та травмпункту постійно працює у захисному одязі – ізолюючих халатах, масках та рукавичках.
«Поки засоби захисту є, але запас дуже обмежений. Нам виділили гроші на закупівлю нових, але, на жаль, знайти їх не можемо – в Україні цих речей просто немає. Будемо дуже вдячні, якщо благодійники допоможуть знайти ізолюючі халати, шапочки, маски, краще – маски-респіратори типу N95, ffp2. Також ніколи не будуть зайвими антисептики – вони зараз витрачаються дуже інтенсивно», - каже заступник директора лікарні.
Персонал також щодня питають про самопочуття та міряють температуру. З симптомами ГРВІ до роботи нікого не допускають.
Скільки часу такий карантин діятиме, тут поки не знають. Залежно від того, як розгортатиметься ситуація в Україні, - каже Андрій Смольянінов.
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Заступник директора Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов розповів «Першому», що змінилось у закладі.
Лише ургентні хворі
Завдання лікарні під час епідемії – надання безперебійної цілодобової спеціалізованої та високоспеціалізованої стаціонарної і амбулаторної допомоги всім, хто її потребує.
Планова госпіталізація зупинена. Лікарня приймає пацієнтів лише за невідкладними показами. Допомога надається як мешканцям Луцька, так і жителям прилеглих районів.
Ніяких відвідувачів
Тепер потрапити в лікарню можна лише через приймальне відділення. На вході у стаціонар поставили пост, через який пропускають лише пацієнтів, але не їхніх рідних та близьких. Відвідування хворих поки заборонене.
Усім міряють температуру і питають про симптоми застуди
У приймальному відділенні працюють медики у захисних халатах. Вони перевіряють температуру та запитують про симптоми ГРВІ у кожного нового хворого, незалежно від того, з чим він звернувся. Якщо є підозра на коронавірус, роблять тест.
Наразі заклад отримав 75 експрес-тестів. Поки жоден з проведених аналізів не підтвердив інфікування. Але, якщо це трапиться, лікарня не прийме хворого – його скерують в інфекційну або обласну лікарні.
Через те, що в закладі не приймають планових хворих, місця тут побільшало. Тому нових пацієнтів намагаються розміщати максимально відокремлено. Це на випадок, якщо в когось симптоми коронавірусу все ж проявляться пізніше.
Станом на 20 березня у лікарні не було збільшення кількості пацієнтів з пневмоніями.
Чи захищені медики
Персонал приймального відділення та травмпункту постійно працює у захисному одязі – ізолюючих халатах, масках та рукавичках.
«Поки засоби захисту є, але запас дуже обмежений. Нам виділили гроші на закупівлю нових, але, на жаль, знайти їх не можемо – в Україні цих речей просто немає. Будемо дуже вдячні, якщо благодійники допоможуть знайти ізолюючі халати, шапочки, маски, краще – маски-респіратори типу N95, ffp2. Також ніколи не будуть зайвими антисептики – вони зараз витрачаються дуже інтенсивно», - каже заступник директора лікарні.
Персонал також щодня питають про самопочуття та міряють температуру. З симптомами ГРВІ до роботи нікого не допускають.
Скільки часу такий карантин діятиме, тут поки не знають. Залежно від того, як розгортатиметься ситуація в Україні, - каже Андрій Смольянінов.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 3
Лариса Духневич Керівник 2 міської лікарні.Лежить з коронавірусом зара
Де головний лікар? Пишіть правду. Досить брехні.
Про Чорнобиль брехали. А зараз будують бетонні блокпости за державні кошти навколо міста, по багажникам коронавірус шукають. А медпрацівникам видали марлеві діряві ганчірки під розписку. В той самий час як короноаірус давно в лікарні!!!! пивезений хабарниками і корупціонерами. Мразота вам в пеклі окрема пательня!!!
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