Лише ургентні хворі і ніяких відвідувачів: як працює луцька міська лікарня





Заступник директора Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов розповів



Лише ургентні хворі



Завдання лікарні під час епідемії – надання безперебійної цілодобової спеціалізованої та високоспеціалізованої стаціонарної і амбулаторної допомоги всім, хто її потребує.



Планова госпіталізація зупинена. Лікарня приймає пацієнтів лише за невідкладними показами. Допомога надається як мешканцям Луцька, так і жителям прилеглих районів.



Ніяких відвідувачів



Тепер потрапити в лікарню можна лише через приймальне відділення. На вході у стаціонар поставили пост, через який пропускають лише пацієнтів, але не їхніх рідних та близьких. Відвідування хворих поки заборонене.



Усім міряють температуру і питають про симптоми застуди

У приймальному відділенні працюють медики у захисних халатах. Вони перевіряють температуру та запитують про симптоми ГРВІ у кожного нового хворого, незалежно від того, з чим він звернувся. Якщо є підозра на коронавірус, роблять тест.



Наразі заклад отримав 75 експрес-тестів. Поки жоден з проведених аналізів не підтвердив інфікування. Але, якщо це трапиться, лікарня не прийме хворого – його скерують в інфекційну або обласну лікарні.



Через те, що в закладі не приймають планових хворих, місця тут побільшало. Тому нових пацієнтів намагаються розміщати максимально відокремлено. Це на випадок, якщо в когось симптоми коронавірусу все ж проявляться пізніше.



Станом на 20 березня у лікарні не було збільшення кількості пацієнтів з пневмоніями.



Чи захищені медики



Персонал приймального відділення та травмпункту постійно працює у захисному одязі – ізолюючих халатах, масках та рукавичках.



«Поки засоби захисту є, але запас дуже обмежений. Нам виділили гроші на закупівлю нових, але, на жаль, знайти їх не можемо – в Україні цих речей просто немає. Будемо дуже вдячні, якщо благодійники допоможуть знайти ізолюючі халати, шапочки, маски, краще – маски-респіратори типу N95, ffp2. Також ніколи не будуть зайвими антисептики – вони зараз витрачаються дуже інтенсивно», - каже заступник директора лікарні.



Персонал також щодня питають про самопочуття та міряють температуру. З симптомами ГРВІ до роботи нікого не допускають.



Скільки часу такий карантин діятиме, тут поки не знають. Залежно від того, як розгортатиметься ситуація в Україні, - каже Андрій Смольянінов.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька міська клінічна лікарня тепер працює в режимі суворого карантину. Тепер тут не приймають планових хворих і не пускають відвідувачів.Заступник директора Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов розповів «Першому» , що змінилось у закладі.Завдання лікарні під час епідемії – надання безперебійної цілодобової спеціалізованої та високоспеціалізованої стаціонарної і амбулаторної допомоги всім, хто її потребує.Планова госпіталізація зупинена. Лікарня приймає пацієнтів лише за невідкладними показами. Допомога надається як мешканцям Луцька, так і жителям прилеглих районів.Тепер потрапити в лікарню можна лише через приймальне відділення. На вході у стаціонар поставили пост, через який пропускають лише пацієнтів, але не їхніх рідних та близьких. Відвідування хворих поки заборонене.Усім міряють температуру і питають про симптоми застудиУ приймальному відділенні працюють медики у захисних халатах. Вони перевіряють температуру та запитують про симптоми ГРВІ у кожного нового хворого, незалежно від того, з чим він звернувся. Якщо є підозра на коронавірус, роблять тест.Наразі заклад отримав 75 експрес-тестів. Поки жоден з проведених аналізів не підтвердив інфікування. Але, якщо це трапиться, лікарня не прийме хворого – його скерують в інфекційну або обласну лікарні.Через те, що в закладі не приймають планових хворих, місця тут побільшало. Тому нових пацієнтів намагаються розміщати максимально відокремлено. Це на випадок, якщо в когось симптоми коронавірусу все ж проявляться пізніше.Станом на 20 березня у лікарні не було збільшення кількості пацієнтів з пневмоніями.Персонал приймального відділення та травмпункту постійно працює у захисному одязі – ізолюючих халатах, масках та рукавичках.«Поки засоби захисту є, але запас дуже обмежений. Нам виділили гроші на закупівлю нових, але, на жаль, знайти їх не можемо – в Україні цих речей просто немає. Будемо дуже вдячні, якщо благодійники допоможуть знайти ізолюючі халати, шапочки, маски, краще – маски-респіратори типу N95, ffp2. Також ніколи не будуть зайвими антисептики – вони зараз витрачаються дуже інтенсивно», - каже заступник директора лікарні.Персонал також щодня питають про самопочуття та міряють температуру. З симптомами ГРВІ до роботи нікого не допускають.Скільки часу такий карантин діятиме, тут поки не знають. Залежно від того, як розгортатиметься ситуація в Україні, - каже Андрій Смольянінов.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію