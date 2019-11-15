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Лише ургентні хворі і ніяких відвідувачів: як працює луцька міська лікарня

Лише ургентні хворі і ніяких відвідувачів: як працює луцька міська лікарня
Луцька міська клінічна лікарня тепер працює в режимі суворого карантину. Тепер тут не приймають планових хворих і не пускають відвідувачів.

Заступник директора Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов розповів «Першому», що змінилось у закладі.

Лише ургентні хворі

Завдання лікарні під час епідемії – надання безперебійної цілодобової спеціалізованої та високоспеціалізованої стаціонарної і амбулаторної допомоги всім, хто її потребує.

Планова госпіталізація зупинена. Лікарня приймає пацієнтів лише за невідкладними показами. Допомога надається як мешканцям Луцька, так і жителям прилеглих районів.

Ніяких відвідувачів

Тепер потрапити в лікарню можна лише через приймальне відділення. На вході у стаціонар поставили пост, через який пропускають лише пацієнтів, але не їхніх рідних та близьких. Відвідування хворих поки заборонене.

Усім міряють температуру і питають про симптоми застуди
У приймальному відділенні працюють медики у захисних халатах. Вони перевіряють температуру та запитують про симптоми ГРВІ у кожного нового хворого, незалежно від того, з чим він звернувся. Якщо є підозра на коронавірус, роблять тест.

Наразі заклад отримав 75 експрес-тестів. Поки жоден з проведених аналізів не підтвердив інфікування. Але, якщо це трапиться, лікарня не прийме хворого – його скерують в інфекційну або обласну лікарні.

Через те, що в закладі не приймають планових хворих, місця тут побільшало. Тому нових пацієнтів намагаються розміщати максимально відокремлено. Це на випадок, якщо в когось симптоми коронавірусу все ж проявляться пізніше.

Станом на 20 березня у лікарні не було збільшення кількості пацієнтів з пневмоніями.

Чи захищені медики

Персонал приймального відділення та травмпункту постійно працює у захисному одязі – ізолюючих халатах, масках та рукавичках.

«Поки засоби захисту є, але запас дуже обмежений. Нам виділили гроші на закупівлю нових, але, на жаль, знайти їх не можемо – в Україні цих речей просто немає. Будемо дуже вдячні, якщо благодійники допоможуть знайти ізолюючі халати, шапочки, маски, краще – маски-респіратори типу N95, ffp2. Також ніколи не будуть зайвими антисептики – вони зараз витрачаються дуже інтенсивно», - каже заступник директора лікарні.

Персонал також щодня питають про самопочуття та міряють температуру. З симптомами ГРВІ до роботи нікого не допускають.

Скільки часу такий карантин діятиме, тут поки не знають. Залежно від того, як розгортатиметься ситуація в Україні, - каже Андрій Смольянінов.


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Теги: медики, лікарня, карантин
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Коментарі 3
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Лариса Духневич Керівник 2 міської лікарні.Лежить з коронавірусом зара
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Де головний лікар? Пишіть правду. Досить брехні.
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Про Чорнобиль брехали. А зараз будують бетонні блокпости за державні кошти навколо міста, по багажникам коронавірус шукають. А медпрацівникам видали марлеві діряві ганчірки під розписку. В той самий час як короноаірус давно в лікарні!!!! пивезений хабарниками і корупціонерами. Мразота вам в пеклі окрема пательня!!!
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