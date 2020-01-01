Хворі відвідували зібрання в протестантській церкві: деталі спалаху коронавірусу на Рівненщині





Голова Рівненської ОДА Віталій Коваль розповів, що на разі COVID-19 підтверджено у 9 осіб, одна з яких, матір інфікованої жінки, про яку повідомлялося вчора, померла, - пише



"Жінка захворіла 13 березня, а 19 була госпіталізована з діагнозом двобічна пневмонія. За іншими хворими ведеться спостереження в інфекційному відділенні Сарненської райлікарні, де вони перебувають. Ми відібрали в них біологічний матеріал для аналізів. Оскільки більшість хворих відвідали богослужіння, зібрання, то нам належить багато попрацювати з людьми, які були з ними в контакті. Варто зазначити, що якби люди дотримувалися всіх протиепідемічних заходів, прийнятих у зв’язку з уведенням карантину в області, цього би не сталося", - розповів головний санітарний лікар області Роман Сафонов.



У селі Тинне Сарненського району облаштували КПП, на яких працюють рятувальники та патрульні. Вони контролюють в’їзди і виїзди із села.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Всі 9 випадків коронавірусу зафіксовані в одному селі на Сарненщині – Тинному. Одна старша жінка вже померла. Хворі відвідували зібрання в протестантській церкві.Голова Рівненської ОДАрозповів, що на разі COVID-19 підтверджено у 9 осіб, одна з яких, матір інфікованої жінки, про яку повідомлялося вчора, померла, - пише Рівне вечірнє "Жінка захворіла 13 березня, а 19 була госпіталізована з діагнозом двобічна пневмонія. За іншими хворими ведеться спостереження в інфекційному відділенні Сарненської райлікарні, де вони перебувають. Ми відібрали в них біологічний матеріал для аналізів. Оскільки більшість хворих відвідали богослужіння, зібрання, то нам належить багато попрацювати з людьми, які були з ними в контакті. Варто зазначити, що якби люди дотримувалися всіх протиепідемічних заходів, прийнятих у зв’язку з уведенням карантину в області, цього би не сталося", - розповів головний санітарний лікар областіУ селі Тинне Сарненського району облаштували КПП, на яких працюють рятувальники та патрульні. Вони контролюють в’їзди і виїзди із села.

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