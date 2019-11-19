Бюджет міста Луцька цьогоріч скоротять щонайменше на 150 мільйонів





Про це написав на своїй сторінці у



Вчора, 26 березня, Кабмін запропонував скасувати зарахування до місцевих бюджетів частини акцизу на паливо. Це призведе до втрати більше 35 мільйонів гривень в міському бюджеті в рік, у зв'язку з карантином недоотримання ПДФО за березень і квітень становитиме орієнтовно 65 мільйонів гривень, разом з тим буде недоотримано єдиний податок, плату за адмінпослуги та інші податки й збори.



«Кабмін планує завершити роботу по остаточному знищенню місцевих бюджетів й забрати з них останні кошти, незважаючи на те, що саме з місцевих бюджетів сьогодні в Україні виділяється левова частка коштів на боротьбу з коронавірусом, в той час коли з державного бюджету виділяють просто копійки», – пише Ігор Поліщук.



Окрім зазначеного, уряд пропонує:



- скорочення в повному обсязі субвенції на програму «Здібна школа для кращих результатів», програма передбачає будівництво, реконструкцію і капремонт шкіл (в бюджеті передбачалося 1,5 млрд грн), в межах програми в нашому місті передбачалося будівництво спортзалу 27 школи, капремонт фасаду 4 гімназії та деякі інші об'єкти;



- скасування витрат на субвенцію на поліпшення соцзахисту окремих категорій педагогічних працівників закладів середньої освіти (в бюджеті було передбачено 1,553 млрд.грн);



- скорочення в повному обсязі субвенції на забезпечення якісної, сучасної і доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» (в бюджеті на це передбачалося 1,42 млрд грн);



- скорочення витрат на Державний фонд регіонального розвитку (7,5 млрд грн)



- скорочення субвенції на розвиток ОТГ і на соціально-економічний розвиток окремих територій;



- скорочення в повному обсязі субвенції місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної профтехосвіти (в бюджеті 2020 на це передбачено 259 млн грн);



- скорочення в повному обсязі витрат на Фонд енергоефективності (в бюджеті на це закладено 1,6 млрд грн).



- обговорюється скасування й перенаправлення інших місцевих податків і зборів.



В той же час Кабмін не має жодних пропозицій по тому як в час карантину захистити та підтримати малий, середній та великий бізнес, які й наповнюють місцеві й державний бюджет та платять зарплати мільйонам українців. Тоді як в цей час уряди інших країн виділяють десятки й сотні мільярдів євро на стабілізацію кредитів для та прямі субвенції для бізнесу, який намагається підтримувати своїх працівників і втримати бізнес на плаву.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прийнятий нещодавно Верховною радою закон звільняє усі підприємства від сплати податку на землю, орендної плати за землю та податку на нерухомість за березень і квітень, що призведе до втрати більше 50 мільйонів гривень в міському бюджеті в цьому році.Про це написав на своїй сторінці у Facebook радник міського голови Ігор Поліщук.Вчора, 26 березня, Кабмін запропонував скасувати зарахування до місцевих бюджетів частини акцизу на паливо. Це призведе до втрати більше 35 мільйонів гривень в міському бюджеті в рік, у зв'язку з карантином недоотримання ПДФО за березень і квітень становитиме орієнтовно 65 мільйонів гривень, разом з тим буде недоотримано єдиний податок, плату за адмінпослуги та інші податки й збори.«Кабмін планує завершити роботу по остаточному знищенню місцевих бюджетів й забрати з них останні кошти, незважаючи на те, що саме з місцевих бюджетів сьогодні в Україні виділяється левова частка коштів на боротьбу з коронавірусом, в той час коли з державного бюджету виділяють просто копійки», – пише Ігор Поліщук.- скорочення в повному обсязі субвенції на програму «Здібна школа для кращих результатів», програма передбачає будівництво, реконструкцію і капремонт шкіл (в бюджеті передбачалося 1,5 млрд грн), в межах програми в нашому місті передбачалося будівництво спортзалу 27 школи, капремонт фасаду 4 гімназії та деякі інші об'єкти;- скасування витрат на субвенцію на поліпшення соцзахисту окремих категорій педагогічних працівників закладів середньої освіти (в бюджеті було передбачено 1,553 млрд.грн);- скорочення в повному обсязі субвенції на забезпечення якісної, сучасної і доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» (в бюджеті на це передбачалося 1,42 млрд грн);- скорочення витрат на Державний фонд регіонального розвитку (7,5 млрд грн)- скорочення субвенції на розвиток ОТГ і на соціально-економічний розвиток окремих територій;- скорочення в повному обсязі субвенції місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної профтехосвіти (в бюджеті 2020 на це передбачено 259 млн грн);- скорочення в повному обсязі витрат на Фонд енергоефективності (в бюджеті на це закладено 1,6 млрд грн).- обговорюється скасування й перенаправлення інших місцевих податків і зборів.В той же час Кабмін не має жодних пропозицій по тому як в час карантину захистити та підтримати малий, середній та великий бізнес, які й наповнюють місцеві й державний бюджет та платять зарплати мільйонам українців. Тоді як в цей час уряди інших країн виділяють десятки й сотні мільярдів євро на стабілізацію кредитів для та прямі субвенції для бізнесу, який намагається підтримувати своїх працівників і втримати бізнес на плаву.

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