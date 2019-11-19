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Бюджет міста Луцька цьогоріч скоротять щонайменше на 150 мільйонів

Бюджет міста Луцька цьогоріч скоротять щонайменше на 150 мільйонів
Прийнятий нещодавно Верховною радою закон звільняє усі підприємства від сплати податку на землю, орендної плати за землю та податку на нерухомість за березень і квітень, що призведе до втрати більше 50 мільйонів гривень в міському бюджеті в цьому році.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook радник міського голови Ігор Поліщук.

Вчора, 26 березня, Кабмін запропонував скасувати зарахування до місцевих бюджетів частини акцизу на паливо. Це призведе до втрати більше 35 мільйонів гривень в міському бюджеті в рік, у зв'язку з карантином недоотримання ПДФО за березень і квітень становитиме орієнтовно 65 мільйонів гривень, разом з тим буде недоотримано єдиний податок, плату за адмінпослуги та інші податки й збори.

«Кабмін планує завершити роботу по остаточному знищенню місцевих бюджетів й забрати з них останні кошти, незважаючи на те, що саме з місцевих бюджетів сьогодні в Україні виділяється левова частка коштів на боротьбу з коронавірусом, в той час коли з державного бюджету виділяють просто копійки», – пише Ігор Поліщук.

Окрім зазначеного, уряд пропонує:

- скорочення в повному обсязі субвенції на програму «Здібна школа для кращих результатів», програма передбачає будівництво, реконструкцію і капремонт шкіл (в бюджеті передбачалося 1,5 млрд грн), в межах програми в нашому місті передбачалося будівництво спортзалу 27 школи, капремонт фасаду 4 гімназії та деякі інші об'єкти;

- скасування витрат на субвенцію на поліпшення соцзахисту окремих категорій педагогічних працівників закладів середньої освіти (в бюджеті було передбачено 1,553 млрд.грн);

- скорочення в повному обсязі субвенції на забезпечення якісної, сучасної і доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» (в бюджеті на це передбачалося 1,42 млрд грн);

- скорочення витрат на Державний фонд регіонального розвитку (7,5 млрд грн)

- скорочення субвенції на розвиток ОТГ і на соціально-економічний розвиток окремих територій;

- скорочення в повному обсязі субвенції місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної профтехосвіти (в бюджеті 2020 на це передбачено 259 млн грн);

- скорочення в повному обсязі витрат на Фонд енергоефективності (в бюджеті на це закладено 1,6 млрд грн).

- обговорюється скасування й перенаправлення інших місцевих податків і зборів.

В той же час Кабмін не має жодних пропозицій по тому як в час карантину захистити та підтримати малий, середній та великий бізнес, які й наповнюють місцеві й державний бюджет та платять зарплати мільйонам українців. Тоді як в цей час уряди інших країн виділяють десятки й сотні мільярдів євро на стабілізацію кредитів для та прямі субвенції для бізнесу, який намагається підтримувати своїх працівників і втримати бізнес на плаву.

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Теги: Гроші, Волинь, Луцьк
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