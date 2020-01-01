Луцький психолог дала поради, як говорити з дітьми про коронавірус

Анастасія Александрова дала декілька порад, як говорити з дітьми про коронавірус.



Про це вона



За її словами, вважати, що вони нічого не помічають – помилково. Діти реагують на все і повторюють поведінку батьків. Тому потрібно пояснювати ситуацію, але так, що не залякати.



Вона запевнила, дітям потрібно говорити правду. Приховування інформації приведе до того, що вони ввімкнуть свою уяву та фантазію.



«Не варто приховувати від дитини те, що відбувається в світі. Інформація, якою ви ділитесь з дитиною, повинна бути достовірною, конкретною та, що важливо, відповідати віку дитини», – розповідає Анастасія.



На початку розмови, варто запитати дитину, що вона вже чула про вірус, що її непокоїть і що лякає. А потім – пояснити де правда, а де вигадка.



«Потрібно розповісти про правила поведінки під час карантину у доступній формі. Важливо показати це на власному прикладі. Як дотримуватись гігієни: мити руки, обличчя. Також можна розказати про симптоми вірусу і те, що допоможе не захворіти», – додає психологиня.



За словами Анастасії, дитяча тривога напряму пов'язана і виникає через батьківську. Тож вдома було б доречно створити спокійну та безпечну атмосферу. Батьки мають демонструвати звичайну поведінку і впевненість, тоді дитина буде розуміти, що має на кого покластися.



Важливо відповідати на запитання, які ставлять діти. Адже вони дуже допитливі і для свого розвитку потребують постійного оновлення інформації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький психологдала декілька порад, як говорити з дітьми про коронавірус.Про це вона розказала у коментарі 12 каналу.За її словами, вважати, що вони нічого не помічають – помилково. Діти реагують на все і повторюють поведінку батьків. Тому потрібно пояснювати ситуацію, але так, що не залякати.Вона запевнила, дітям потрібно говорити правду. Приховування інформації приведе до того, що вони ввімкнуть свою уяву та фантазію.«Не варто приховувати від дитини те, що відбувається в світі. Інформація, якою ви ділитесь з дитиною, повинна бути достовірною, конкретною та, що важливо, відповідати віку дитини», – розповідає Анастасія.На початку розмови, варто запитати дитину, що вона вже чула про вірус, що її непокоїть і що лякає. А потім – пояснити де правда, а де вигадка.«Потрібно розповісти про правила поведінки під час карантину у доступній формі. Важливо показати це на власному прикладі. Як дотримуватись гігієни: мити руки, обличчя. Також можна розказати про симптоми вірусу і те, що допоможе не захворіти», – додає психологиня.За словами Анастасії, дитяча тривога напряму пов'язана і виникає через батьківську. Тож вдома було б доречно створити спокійну та безпечну атмосферу. Батьки мають демонструвати звичайну поведінку і впевненість, тоді дитина буде розуміти, що має на кого покластися.Важливо відповідати на запитання, які ставлять діти. Адже вони дуже допитливі і для свого розвитку потребують постійного оновлення інформації.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію