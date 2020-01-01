Продуктові ринки в Україні хочуть відкрити, незважаючи на карантин





Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, - передає



"Наразі ми також відпрацьовуємо питання продуктових ринків. І якщо ринки будуть дотримуватися санітарних норм, а також протиепідемічних заходів - частина з них зможе працювати. Частина, знову ж таки, буде закрита, оскільки велике скупчення людей одночасно біля продуктового лотка (і тому подібне) - може призводити до питань інфікування саме людей, які перебувають на цьому ринку. В той же час, ми розуміємо питання забезпеченості харчовими продуктами, харчової безпеки", - сказав Віктор Ляшко.



Він додав, що це виважене рішення і сьогодні під час засідання штабу по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації вони його будуть розглядати і буде видане окреме розпорядження або постанова головного державного санітарного лікаря про те, які саме продуктові ринки не повинні функціонувати під час карантину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Частина продуктових ринків може бути відкрита, щоб забезпечувати людей харчовими продуктами.Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, - передає УНН "Наразі ми також відпрацьовуємо питання продуктових ринків. І якщо ринки будуть дотримуватися санітарних норм, а також протиепідемічних заходів - частина з них зможе працювати. Частина, знову ж таки, буде закрита, оскільки велике скупчення людей одночасно біля продуктового лотка (і тому подібне) - може призводити до питань інфікування саме людей, які перебувають на цьому ринку. В той же час, ми розуміємо питання забезпеченості харчовими продуктами, харчової безпеки", - сказав Віктор Ляшко.Він додав, що це виважене рішення і сьогодні під час засідання штабу по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації вони його будуть розглядати і буде видане окреме розпорядження або постанова головного державного санітарного лікаря про те, які саме продуктові ринки не повинні функціонувати під час карантину.

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