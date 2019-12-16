вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині посеред ночі злодії обікрали магазин

На Волині посеред ночі злодії обікрали магазин
Невідомі викрали з магазину у Любешівському районі гроші та продовольчі товари.

Про крадіжку поліцію повідомила продавчиня магазину. Вночі правопорушники пошкодили замок вхідних дверей торгового закладу та викрали з приміщення гроші та продовольчі товари. Сума завданих матеріальних збитків становить понад 5 тис. грн, - пише ГУНП у Волинській області.

Поліцейські встановили причетність до крадіжки двох 18-річних жителів цього ж району. Викрадений товар та гроші правоохоронці вилучили.

За фактом крадіжки, поєднаної із проникненням, відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає, зокрема, до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: злодії, крадіжка, магазин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Що відомо про нових очільників трьох РДА на Волині
Син відомого луцького бізнесмена купив апарат штучної вентиляції легень для інфекційної лікарні
Зеленський призначив керівників трьох РДА на Волині: що про них відомо
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ТОП-5 найпопулярніших товарів на карантині, які купують українці
Сьогодні, 20:43
На Волині посеред ночі злодії обікрали магазин
Сьогодні, 20:12
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 28 і 29 березня
Сьогодні, 20:00
Бюджет міста Луцька цьогоріч скоротять щонайменше на 150 мільйонів
Сьогодні, 19:39
Луцькрада готує відміну деяких оплат для підприємців за квітень
Сьогодні, 19:20
Схожі новини
У Луцьку двоє злодіїв посеред ночі обікрали магазин У Луцьку двоє злодіїв посеред ночі обікрали магазин
06 березень, 10:09
У Ковелі затримали чоловіка, який на Різдво обікрав два магазини У Ковелі затримали чоловіка, який на Різдво обікрав два магазини
10 січень, 10:37
На Волині злодій через вікно заліз до будинку пенсіонерки та вкрав гроші На Волині злодій через вікно заліз до будинку пенсіонерки та вкрав гроші
16 грудень, 2019, 14:19
На Волині школяр «обчистив» сільський магазин На Волині школяр «обчистив» сільський магазин
14 грудень, 2019, 09:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Син відомого луцького бізнесмена купив апарат штучної вентиляції легень для інфекційної лікарні
26 березень, 18:11
 1
ТОП-5 найпопулярніших товарів на карантині, які купують українці
Сьогодні, 20:43
 0
На Волині посеред ночі злодії обікрали магазин
Сьогодні, 20:12
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 28 і 29 березня
Сьогодні, 20:00
 0
Бюджет міста Луцька цьогоріч скоротять щонайменше на 150 мільйонів
Сьогодні, 19:39
 0
Медіа
відео
1/8