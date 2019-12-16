На Волині посеред ночі злодії обікрали магазин





Про крадіжку поліцію повідомила продавчиня магазину. Вночі правопорушники пошкодили замок вхідних дверей торгового закладу та викрали з приміщення гроші та продовольчі товари. Сума завданих матеріальних збитків становить понад 5 тис. грн, - пише ГУНП у Волинській області.



Поліцейські встановили причетність до крадіжки двох 18-річних жителів цього ж району. Викрадений товар та гроші правоохоронці вилучили.



За фактом крадіжки, поєднаної із проникненням, відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає, зокрема, до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Невідомі викрали з магазину у Любешівському районі гроші та продовольчі товари.Про крадіжку поліцію повідомила продавчиня магазину. Вночі правопорушники пошкодили замок вхідних дверей торгового закладу та викрали з приміщення гроші та продовольчі товари. Сума завданих матеріальних збитків становить понад 5 тис. грн, - пише ГУНП у Волинській області.Поліцейські встановили причетність до крадіжки двох 18-річних жителів цього ж району. Викрадений товар та гроші правоохоронці вилучили.За фактом крадіжки, поєднаної із проникненням, відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає, зокрема, до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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