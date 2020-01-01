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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В ОДА не розповідають про другу інфіковану коронавірусом на Волині через лікарську таємницю

В ОДА не розповідають про другу інфіковану коронавірусом на Волині через лікарську таємницю
У Волинській ОДА не розголошують дані про другу на Волині пацієнтку з COVID-19 через лікарську таємницю.

Про це йшлося 27 березня під час брифінгу в ОДА.

Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак зауважила, що на сьогодні в області лабораторно підтвердили два випадки захворювання на COVID-19.

Перша пацієнтка – 7-річна дівчинка з Гірки Полонки, що нині перебуває вдома на самоізоляції.

У другому випадку, за словами посадовиці, захворіла – доросла жінка. Утім, її ім’я, вік – лікарська таємниця.

«Контактні особи знаходяться на самоізоляції, а ті, кому потрібна допомога, - під цілодобовим наглядом лікарів», - сказала Тетяна Щербак.

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Теги: коронавірус, Луцьк, Волинь
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Коментарі 2
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А я знаю та і все місто гуде. Духневич - головна в міську лікарні
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духневич
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