В ОДА не розповідають про другу інфіковану коронавірусом на Волині через лікарську таємницю
Сьогодні, 12:20
У Волинській ОДА не розголошують дані про другу на Волині пацієнтку з COVID-19 через лікарську таємницю.
Про це йшлося 27 березня під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак зауважила, що на сьогодні в області лабораторно підтвердили два випадки захворювання на COVID-19.
Перша пацієнтка – 7-річна дівчинка з Гірки Полонки, що нині перебуває вдома на самоізоляції.
У другому випадку, за словами посадовиці, захворіла – доросла жінка. Утім, її ім’я, вік – лікарська таємниця.
«Контактні особи знаходяться на самоізоляції, а ті, кому потрібна допомога, - під цілодобовим наглядом лікарів», - сказала Тетяна Щербак.
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Про це йшлося 27 березня під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак зауважила, що на сьогодні в області лабораторно підтвердили два випадки захворювання на COVID-19.
Перша пацієнтка – 7-річна дівчинка з Гірки Полонки, що нині перебуває вдома на самоізоляції.
У другому випадку, за словами посадовиці, захворіла – доросла жінка. Утім, її ім’я, вік – лікарська таємниця.
«Контактні особи знаходяться на самоізоляції, а ті, кому потрібна допомога, - під цілодобовим наглядом лікарів», - сказала Тетяна Щербак.
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Коментарі 2
А я знаю та і все місто гуде. Духневич - головна в міську лікарні
духневич
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