В ОДА не розповідають про другу інфіковану коронавірусом на Волині через лікарську таємницю

У Волинській ОДА не розголошують дані про другу на Волині пацієнтку з COVID-19 через лікарську таємницю.Про це йшлося 27 березня під час брифінгу в ОДА.Заступниця голови облдержадміністраціїзауважила, що на сьогодні в області лабораторно підтвердили два випадки захворювання на COVID-19.Перша пацієнтка – 7-річна дівчинка з Гірки Полонки, що нині перебуває вдома на самоізоляції.У другому випадку, за словами посадовиці, захворіла – доросла жінка. Утім, її ім’я, вік – лікарська таємниця.«Контактні особи знаходяться на самоізоляції, а ті, кому потрібна допомога, - під цілодобовим наглядом лікарів», - сказала Тетяна Щербак.