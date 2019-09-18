На Рівненщині невідомі вночі підпалили кафе
Сьогодні, 12:40
Невідомі підпалили кафе в Дубні.
Про пожежу у закладі на вулиці Замковій райцентру стало відомо сьогодні, 27 березня, о 4 годині ранку, - пише ГУНП у Рівненській області.
Поліцейські на місці події встановили, що приміщення належить 28-річному дубенчанину. Близько 03:40 двоє невідомих осіб, пошкодивши металопластиковий захисний ролет, розбили скло та вкинули у кафе дві ємності із легкозаймистою речовиною.
Вогонь пошкодив торгове обладнання, зокрема й прилавок. Усе приміщення покрила кіптява та сажа.
Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Осіб, причетних до злочину, поліцейські встановлюють.
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Про пожежу у закладі на вулиці Замковій райцентру стало відомо сьогодні, 27 березня, о 4 годині ранку, - пише ГУНП у Рівненській області.
Поліцейські на місці події встановили, що приміщення належить 28-річному дубенчанину. Близько 03:40 двоє невідомих осіб, пошкодивши металопластиковий захисний ролет, розбили скло та вкинули у кафе дві ємності із легкозаймистою речовиною.
Вогонь пошкодив торгове обладнання, зокрема й прилавок. Усе приміщення покрила кіптява та сажа.
Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Осіб, причетних до злочину, поліцейські встановлюють.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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