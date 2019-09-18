На Рівненщині невідомі вночі підпалили кафе





Про пожежу у закладі на вулиці Замковій райцентру стало відомо сьогодні, 27 березня, о 4 годині ранку, - пише ГУНП у Рівненській області.



Поліцейські на місці події встановили, що приміщення належить 28-річному дубенчанину. Близько 03:40 двоє невідомих осіб, пошкодивши металопластиковий захисний ролет, розбили скло та вкинули у кафе дві ємності із легкозаймистою речовиною.



Вогонь пошкодив торгове обладнання, зокрема й прилавок. Усе приміщення покрила кіптява та сажа.



Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Осіб, причетних до злочину, поліцейські встановлюють.









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