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Справжня весна: якою буде погода на Волині у неділю, 29 березня

Справжня весна: якою буде погода на Волині у неділю, 29 березня
У неділю, 29 березня, на Волині прогнозують мінливу хмарність.

Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер північний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 2º морозу до 3º тепла, вдень - 8-13º тепла.

У церковних святцях під цим днем вшановуються три мученика: Савин, Папа і Трохим. У народі говорили: "На Савина сані покинь, воза посунь", "Сонця хоч і немає, а вода все одно тече". А якщо 29 березня була тепла, сонячна погода, то і весна вся обіцяла бути теплою. Добре, коли сніг тане від сонця, а не від дощу: "Коли весна красними днями зганяє сніг - родиться хліб".

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Теги: погода, прогноз погоди
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