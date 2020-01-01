Винесли алкоголь: у місті на Волині «обчистили» магазин
Сьогодні, 13:03
У ніч на 27-ме березня у Володимирі-Волинському на вулиці Ковельській обікрали магазин «Дункан».
Про це інтернет-виданню «БУГ» повідомили у поліції.
Відомо, що зловмисники зайшли до магазину, не пошкодивши ні вікна, ні двері. Ймовірно, вони змогли підібрати ключ.
Крадії винесли з «Дункану» алкогольні напої. Суму завданих збитків встановлюють.
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Про це інтернет-виданню «БУГ» повідомили у поліції.
Відомо, що зловмисники зайшли до магазину, не пошкодивши ні вікна, ні двері. Ймовірно, вони змогли підібрати ключ.
Крадії винесли з «Дункану» алкогольні напої. Суму завданих збитків встановлюють.
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