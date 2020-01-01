Винесли алкоголь: у місті на Волині «обчистили» магазин





Про це інтернет-виданню



Відомо, що зловмисники зайшли до магазину, не пошкодивши ні вікна, ні двері. Ймовірно, вони змогли підібрати ключ.



Крадії винесли з «Дункану» алкогольні напої. Суму завданих збитків встановлюють.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч на 27-ме березня у Володимирі-Волинському на вулиці Ковельській обікрали магазин «Дункан».Про це інтернет-виданню «БУГ» повідомили у поліції.Відомо, що зловмисники зайшли до магазину, не пошкодивши ні вікна, ні двері. Ймовірно, вони змогли підібрати ключ.Крадії винесли з «Дункану» алкогольні напої. Суму завданих збитків встановлюють.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію