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Винесли алкоголь: у місті на Волині «обчистили» магазин

Винесли алкоголь: у місті на Волині «обчистили» магазин
У ніч на 27-ме березня у Володимирі-Волинському на вулиці Ковельській обікрали магазин «Дункан».

Про це інтернет-виданню «БУГ» повідомили у поліції.

Відомо, що зловмисники зайшли до магазину, не пошкодивши ні вікна, ні двері. Ймовірно, вони змогли підібрати ключ.

Крадії винесли з «Дункану» алкогольні напої. Суму завданих збитків встановлюють.


Винесли алкоголь: у місті на Волині «обчистили» магазин
Винесли алкоголь: у місті на Волині «обчистили» магазин
Винесли алкоголь: у місті на Волині «обчистили» магазин

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Теги: Володимир, крадіжка, спиртне
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