Вогонь наблизився майже до заправки: у Любомльському районі гасили пожежу трави. ФОТО





Так, 26 березня, близько 13:00 год. біля цього села сталася пожежа посуші, яку приборкали рятувальники, - пише



А ввечері їм знову довелося виїжджати за викликом, і знову в район Римачів. На площі 0,9 тут горіла суха трава і чагарники, вогонь майже дістався АЗС.



Ймовірна причина пожежі — необережне поводження з вогнем не встановленої особи. Працівники поліції ведуть розслідування цього інциденту.



"Відверто кажучи, такі «ігри» наших людей з вогнем дивують і засмучують водночас. Вже ж не один раз були випадки, коли через паліїв сухої трави ставалися пожежі господарських і житлових споруд", — каже головний інспектор райвідділу УДСНС Микола Лябук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упродовж одного дня місцина поблизу села Римачі Любомльського району двічі стала територією, де неабияк довелося попрацювати рятувальникам.Так, 26 березня, близько 13:00 год. біля цього села сталася пожежа посуші, яку приборкали рятувальники, - пише Кордон А ввечері їм знову довелося виїжджати за викликом, і знову в район Римачів. На площі 0,9 тут горіла суха трава і чагарники, вогонь майже дістався АЗС.Ймовірна причина пожежі — необережне поводження з вогнем не встановленої особи. Працівники поліції ведуть розслідування цього інциденту."Відверто кажучи, такі «ігри» наших людей з вогнем дивують і засмучують водночас. Вже ж не один раз були випадки, коли через паліїв сухої трави ставалися пожежі господарських і житлових споруд", — каже головний інспектор райвідділу УДСНС Микола Лябук.

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