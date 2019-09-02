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Вогонь наблизився майже до заправки: у Любомльському районі гасили пожежу трави. ФОТО

Вогонь наблизився майже до заправки: у Любомльському районі гасили пожежу трави. ФОТО
Упродовж одного дня місцина поблизу села Римачі Любомльського району двічі стала територією, де неабияк довелося попрацювати рятувальникам.

Так, 26 березня, близько 13:00 год. біля цього села сталася пожежа посуші, яку приборкали рятувальники, - пише Кордон.

А ввечері їм знову довелося виїжджати за викликом, і знову в район Римачів. На площі 0,9 тут горіла суха трава і чагарники, вогонь майже дістався АЗС.

Ймовірна причина пожежі — необережне поводження з вогнем не встановленої особи. Працівники поліції ведуть розслідування цього інциденту.

"Відверто кажучи, такі «ігри» наших людей з вогнем дивують і засмучують водночас. Вже ж не один раз були випадки, коли через паліїв сухої трави ставалися пожежі господарських і житлових споруд", — каже головний інспектор райвідділу УДСНС Микола Лябук.

Вогонь наблизився майже до заправки: у Любомльському районі гасили пожежу трави. ФОТО
Вогонь наблизився майже до заправки: у Любомльському районі гасили пожежу трави. ФОТО
Вогонь наблизився майже до заправки: у Любомльському районі гасили пожежу трави. ФОТО

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Теги: пожежа, трава
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