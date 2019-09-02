Вогонь наблизився майже до заправки: у Любомльському районі гасили пожежу трави. ФОТО
Сьогодні, 13:23
Упродовж одного дня місцина поблизу села Римачі Любомльського району двічі стала територією, де неабияк довелося попрацювати рятувальникам.
Так, 26 березня, близько 13:00 год. біля цього села сталася пожежа посуші, яку приборкали рятувальники, - пише Кордон.
А ввечері їм знову довелося виїжджати за викликом, і знову в район Римачів. На площі 0,9 тут горіла суха трава і чагарники, вогонь майже дістався АЗС.
Ймовірна причина пожежі — необережне поводження з вогнем не встановленої особи. Працівники поліції ведуть розслідування цього інциденту.
"Відверто кажучи, такі «ігри» наших людей з вогнем дивують і засмучують водночас. Вже ж не один раз були випадки, коли через паліїв сухої трави ставалися пожежі господарських і житлових споруд", — каже головний інспектор райвідділу УДСНС Микола Лябук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, 26 березня, близько 13:00 год. біля цього села сталася пожежа посуші, яку приборкали рятувальники, - пише Кордон.
А ввечері їм знову довелося виїжджати за викликом, і знову в район Римачів. На площі 0,9 тут горіла суха трава і чагарники, вогонь майже дістався АЗС.
Ймовірна причина пожежі — необережне поводження з вогнем не встановленої особи. Працівники поліції ведуть розслідування цього інциденту.
"Відверто кажучи, такі «ігри» наших людей з вогнем дивують і засмучують водночас. Вже ж не один раз були випадки, коли через паліїв сухої трави ставалися пожежі господарських і житлових споруд", — каже головний інспектор райвідділу УДСНС Микола Лябук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинянин 30 років живе без паспорта
Сьогодні, 13:35
Вогонь наблизився майже до заправки: у Любомльському районі гасили пожежу трави. ФОТО
Сьогодні, 13:23
Винесли алкоголь: у місті на Волині «обчистили» магазин
Сьогодні, 13:03
На Рівненщині невідомі вночі підпалили кафе
Сьогодні, 12:40
Медіа