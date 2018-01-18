Волинянин 30 років живе без паспорта





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56-річний чоловік народився в селі Волошки Ковельського району, де і нині проживає разом зі своїми батьками та братом. Багато років тому, очевидно під час поїздок на заробітки до Росії, він втратив паспорт радянського зразка, але чомусь не оформив паспорт громадянина України. Оскільки зараз у нього виникло багато проблем з документами, тому був вимушений звернутись до відділу міграційної служби.



Чиновники вказали, що для видачі паспорта громадянина України необхідні документи, які підтверджують факт постійного проживання на території України станом на 24 серпня 1991 року, а це може бути встановлено лише рішенням суду.



Заявник подав до суду своє свідоцтво про народження, довідку про присвоєння 13 березня 2011 року та одержання ідентифікаційного номера від Державної податкової адміністрації України. Колодяжненська сільська рада надала довідку, що заявник постійно проживав у Волошках, не будучи прописаним станом 24 серпня 1991 року та без реєстрації в подальшому.



У судовому засіданні було допитано двох свідків, які підтвердили факт проживання у селі позивача.



Ковельський міськрайонний суд задовольнив заяву мешканця села Волошки. Отже, невдовзі йому видадуть паспорт громадянина України.

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