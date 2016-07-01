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Соліст гурту «Rammstein» заразився коронавірусом і потрапив до лікарні

Соліст гурту «Rammstein» заразився коронавірусом і потрапив до лікарні
Соліста групи Rammstein Тілля Ліндеманна забрали в лікарню з коронавірусом.

Про це повідомляє німецьке видання Bild, - пише УНІАН.

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Також за деякими даними, артист зараз він знаходиться в реанімації.


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Теги: Тілль Ліндеманн, Rammstein
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