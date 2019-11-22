«Буде багато сонця»: синоптик озвучила прогноз погоди на вихідні в Україні





Про це на своїй сторінці у Facebook Наталія Діденко.



За її словами, похолодання варто очікувати спочатку у західних та північних областях, а з 31-го березня обвалиться температура повітря у більшості областей України.



Вночі впаде до 0-4 градусів морозу, місцями до -3-6 градусів, вдень до 0-6 градусів тепла. У Карпатах - на кілька градусів нижче плюс періодичний сніг.



"28-29 березня Україну огорне тепла повітряна маса, протягом дня +11+17 градусів. Серйозні опади малоймовірні, буде багато сонця, проте завтра в районі Карпат, а в неділю на Заході та місцями на Півдні є ймовірність невеликих дощів", - написала синоптик.



У Києві субота та неділя очікуються із сухою погодою, хіба побільшає хмар, повітря розігріється до +13+16 градусів.



Проте вже в понеділок температура повітря у столиці знизиться до +6, +7 градусів, у вівторок, 31-го березня, похолодає вночі до -2 градусів, а вдень буде всього +4 градуси.



Діденко відзначила, відновлення теплішої погоди очікується з 2-го квітня, з наступного четверга.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні на вихідних очікується тепла погода, проте вже з наступного тижня, у понеділок, повернеться арктичне повітря.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомил а синоптикЗа її словами, похолодання варто очікувати спочатку у західних та північних областях, а з 31-го березня обвалиться температура повітря у більшості областей України.Вночі впаде до 0-4 градусів морозу, місцями до -3-6 градусів, вдень до 0-6 градусів тепла. У Карпатах - на кілька градусів нижче плюс періодичний сніг."28-29 березня Україну огорне тепла повітряна маса, протягом дня +11+17 градусів. Серйозні опади малоймовірні, буде багато сонця, проте завтра в районі Карпат, а в неділю на Заході та місцями на Півдні є ймовірність невеликих дощів", - написала синоптик.У Києві субота та неділя очікуються із сухою погодою, хіба побільшає хмар, повітря розігріється до +13+16 градусів.Проте вже в понеділок температура повітря у столиці знизиться до +6, +7 градусів, у вівторок, 31-го березня, похолодає вночі до -2 градусів, а вдень буде всього +4 градуси.Діденко відзначила, відновлення теплішої погоди очікується з 2-го квітня, з наступного четверга.

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