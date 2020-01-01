Священник з Луцька передав лікарям багаторазові захисні маски

Валентин Марчук передав лікарям Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф багаторазові захисні маски.



Про це він



"Стараннями парафіян Свято-Миколаївського храму м.Луцька на прохання лікарів екстренної медичної допомоги Луцького району пошили необхідну кількість багаторазових медичних масок. Хай Бог оберігає всіх нас!

Приєднуйтесь до підтримки наших лікарів!", - написав священник.



Також він додав, що парафіяни Свято-Миколаївського храму будуть продовжувати шити захисні маски лікарям інших медичних установ Луцька.





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