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Священник з Луцька передав лікарям багаторазові захисні маски

Священник з Луцька передав лікарям багаторазові захисні маски
Луцький священник Валентин Марчук передав лікарям Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф багаторазові захисні маски.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Стараннями парафіян Свято-Миколаївського храму м.Луцька на прохання лікарів екстренної медичної допомоги Луцького району пошили необхідну кількість багаторазових медичних масок. Хай Бог оберігає всіх нас!
Приєднуйтесь до підтримки наших лікарів!", - написав священник.

Також він додав, що парафіяни Свято-Миколаївського храму будуть продовжувати шити захисні маски лікарям інших медичних установ Луцька.

Священник з Луцька передав лікарям багаторазові захисні маски
Священник з Луцька передав лікарям багаторазові захисні маски
Священник з Луцька передав лікарям багаторазові захисні маски

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Теги: священник, медичні маски, лікарі
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