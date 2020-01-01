Священник з Луцька передав лікарям багаторазові захисні маски
Сьогодні, 14:30
Луцький священник Валентин Марчук передав лікарям Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф багаторазові захисні маски.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Стараннями парафіян Свято-Миколаївського храму м.Луцька на прохання лікарів екстренної медичної допомоги Луцького району пошили необхідну кількість багаторазових медичних масок. Хай Бог оберігає всіх нас!
Приєднуйтесь до підтримки наших лікарів!", - написав священник.
Також він додав, що парафіяни Свято-Миколаївського храму будуть продовжувати шити захисні маски лікарям інших медичних установ Луцька.
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Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Стараннями парафіян Свято-Миколаївського храму м.Луцька на прохання лікарів екстренної медичної допомоги Луцького району пошили необхідну кількість багаторазових медичних масок. Хай Бог оберігає всіх нас!
Приєднуйтесь до підтримки наших лікарів!", - написав священник.
Також він додав, що парафіяни Свято-Миколаївського храму будуть продовжувати шити захисні маски лікарям інших медичних установ Луцька.
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