У міськраді на Волині знайшли «жучок» для прослуховування

Днями у одному з кабінетів Володимир-Волинської міської ради виявили предмет, схожий на "жучок" для прослуховування.Інформацію про це підтвердили у Володимир-Волинському відділі поліції, –сайт “Княжий Град”.За інформацією надійного джерела “Княжого Граду”, у міськраді жучок виявили у кабінеті заступника міського голови, керівника справами виконавчого комітетуКерівник справами виконкому у коментарі виданню повідомила, що пов’язує цю "знахідку" із політикою.Сам пристрій для прихованого звукозапису виявила техпрацівниця міської ради.“Через протидію поширенню коронавірусу у приміщенні міськради проводять додаткове вологе прибирання та провітрювання. Вчора після обіду прибиральниця побачила жучок, який був під сейфом, а після прибирання впав на підлогу. Я побачила щось подібне на невелику флешку з можливістю увімкнути та вимкнути пристрій ”, – зазначила Ірина Ліщук.Відомості про цей факт внесені до Єдиного державного реєстру за статтею 359 Кримінального Кодексу України тобто “Незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації”.Якщо поліція виявить тих, хто поставив прослуховування, а суд доведе провину, зловмисників можуть покарати позбавленням волі на строк від семи до десяти років.Правоохоронні органи з’ясовують деталі інциденту.