вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Волинський лікар розповів, хто найважче переносить захворювання на COVID-19

Волинський лікар розповів, хто найважче переносить захворювання на COVID-19
Завідувач пульмонологічного відділення обласної клінічної лікарні Олег Яковенко розповів, кому потрібно дотримуватися карантину та хто найбільше знаходиться у зоні ризику.

Про це інформує Суспільне Волині.

За словами лікаря, дотримуватися запровадженого урядом карантинного режиму мають усі без винятку, бо захворіти короновірусною інфекцією може будь-хто, незалежно від віку. Пульмонолог каже, що перебіг хвороби залежить від наявності інших патологій.

"Якщо ми говоримо про молоде населення, дітей, людей до 60 років, хвороба перебігає більш благоприємно. Якщо ми говоримо про пацієнтів з імунодефіцитом, пацієнтів 60+, які мають ряд супутніх захворювань, таких як цукровий діабет, гіпертонічну хворобу та інші соматичні захворювання, зокрема, ожиріння, то ризики збільшуються. За даними світової статистики, станом на сьогодні помирає від цього захворювання до 4 %, 96 % хворіють і одужують", - наголосив Яковенко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, лікар
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
В ОДА не розповідають про другу інфіковану коронавірусом на Волині через лікарську таємницю
Сьогодні, 12:20
Хворі відвідували зібрання в протестантській церкві: деталі спалаху коронавірусу на Рівненщині
Сьогодні, 11:27
В Україні зафіксували 218 випадків коронавірусу
Сьогодні, 10:07
Коронавірус і Волинь: ситуація станом на ранок 27 березня
Сьогодні, 10:03
всі новини теми
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Син відомого луцького бізнесмена купив апарат штучної вентиляції легень для інфекційної лікарні
Зеленський призначив керівників трьох РДА на Волині: що про них відомо
Як діяти волинянам, які не підписали декларацію з лікарем, при підозрі на коронавірус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинь хочуть скоротити до чотирьох районів, – Мінрегіон
Сьогодні, 15:05
Волинський лікар розповів, хто найважче переносить захворювання на COVID-19
Сьогодні, 14:55
У міськраді на Волині знайшли «жучок» для прослуховування
Сьогодні, 14:40
Священник з Луцька передав лікарям багаторазові захисні маски
Сьогодні, 14:30
«Буде багато сонця»: синоптик озвучила прогноз погоди на вихідні в Україні
Сьогодні, 14:14
Схожі новини
Лікар «швидкої» в Києві розповів про жахи боротьби з коронавірусом Лікар «швидкої» в Києві розповів про жахи боротьби з коронавірусом
25 березень, 11:31
У Тернополі на коронавірус захворів лікар-стоматолог У Тернополі на коронавірус захворів лікар-стоматолог
25 березень, 09:43
У відомого волинського лікаря-пульмонолога не підтвердили COVID-19 У відомого волинського лікаря-пульмонолога не підтвердили COVID-19
21 березень, 14:48
Не робимо паніки, – головний медик Луцька про вбивчий коронавірус Не робимо паніки, – головний медик Луцька про вбивчий коронавірус
27 січень, 10:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Син відомого луцького бізнесмена купив апарат штучної вентиляції легень для інфекційної лікарні
26 березень, 18:11
 1
Волинь хочуть скоротити до чотирьох районів, – Мінрегіон
Сьогодні, 15:05
 0
Волинський лікар розповів, хто найважче переносить захворювання на COVID-19
Сьогодні, 14:55
 0
У міськраді на Волині знайшли «жучок» для прослуховування
Сьогодні, 14:40
 0
Священник з Луцька передав лікарям багаторазові захисні маски
Сьогодні, 14:30
 0
Медіа
відео
1/8