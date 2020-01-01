Волинський лікар розповів, хто найважче переносить захворювання на COVID-19

Олег Яковенко розповів, кому потрібно дотримуватися карантину та хто найбільше знаходиться у зоні ризику.



Про це інформує



За словами лікаря, дотримуватися запровадженого урядом карантинного режиму мають усі без винятку, бо захворіти короновірусною інфекцією може будь-хто, незалежно від віку. Пульмонолог каже, що перебіг хвороби залежить від наявності інших патологій.



"Якщо ми говоримо про молоде населення, дітей, людей до 60 років, хвороба перебігає більш благоприємно. Якщо ми говоримо про пацієнтів з імунодефіцитом, пацієнтів 60+, які мають ряд супутніх захворювань, таких як цукровий діабет, гіпертонічну хворобу та інші соматичні захворювання, зокрема, ожиріння, то ризики збільшуються. За даними світової статистики, станом на сьогодні помирає від цього захворювання до 4 %, 96 % хворіють і одужують", - наголосив Яковенко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завідувач пульмонологічного відділення обласної клінічної лікарнірозповів, кому потрібно дотримуватися карантину та хто найбільше знаходиться у зоні ризику.Про це інформує Суспільне Волині За словами лікаря, дотримуватися запровадженого урядом карантинного режиму мають усі без винятку, бо захворіти короновірусною інфекцією може будь-хто, незалежно від віку. Пульмонолог каже, що перебіг хвороби залежить від наявності інших патологій."Якщо ми говоримо про молоде населення, дітей, людей до 60 років, хвороба перебігає більш благоприємно. Якщо ми говоримо про пацієнтів з імунодефіцитом, пацієнтів 60+, які мають ряд супутніх захворювань, таких як цукровий діабет, гіпертонічну хворобу та інші соматичні захворювання, зокрема, ожиріння, то ризики збільшуються. За даними світової статистики, станом на сьогодні помирає від цього захворювання до 4 %, 96 % хворіють і одужують", - наголосив Яковенко.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію