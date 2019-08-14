На «Ягодині» патрульні рятували чоловіка, у якого був напад епілепсії
Сьогодні, 15:12
Біля митного поста "Ягодин" патрульні допомогли чоловікові, який переходив проїжджу частину і впав посеред дороги.
Про це інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.
“Швидко підбігли до нього, підняли голову, перевернули, привели до тями та викликали медиків“, — розповідає поліцейський Олександр.
Патрульні кажуть, що чоловік не міг розмовляти, взагалі не орієнтувався на місцевості. Очевидно, це був напад епілепсії: так, попередньо, сказали і медики, які забрали чоловіка в Любомльську лікарню.
Про випадок патрульні повідомили брата потерпілого, який разом з ним повертався з-за кордону. Наразі 41-річному чоловікові нічого не загрожує.
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Про це інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.
“Швидко підбігли до нього, підняли голову, перевернули, привели до тями та викликали медиків“, — розповідає поліцейський Олександр.
Патрульні кажуть, що чоловік не міг розмовляти, взагалі не орієнтувався на місцевості. Очевидно, це був напад епілепсії: так, попередньо, сказали і медики, які забрали чоловіка в Любомльську лікарню.
Про випадок патрульні повідомили брата потерпілого, який разом з ним повертався з-за кордону. Наразі 41-річному чоловікові нічого не загрожує.
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