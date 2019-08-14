вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На «Ягодині» патрульні рятували чоловіка, у якого був напад епілепсії

На «Ягодині» патрульні рятували чоловіка, у якого був напад епілепсії
Біля митного поста "Ягодин" патрульні допомогли чоловікові, який переходив проїжджу частину і впав посеред дороги.

Про це інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.

“Швидко підбігли до нього, підняли голову, перевернули, привели до тями та викликали медиків“, — розповідає поліцейський Олександр.

Патрульні кажуть, що чоловік не міг розмовляти, взагалі не орієнтувався на місцевості. Очевидно, це був напад епілепсії: так, попередньо, сказали і медики, які забрали чоловіка в Любомльську лікарню.

Про випадок патрульні повідомили брата потерпілого, який разом з ним повертався з-за кордону. Наразі 41-річному чоловікові нічого не загрожує.

На «Ягодині» патрульні рятували чоловіка, у якого був напад епілепсії

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: порятунок, Ягодин, чоловік
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Син відомого луцького бізнесмена купив апарат штучної вентиляції легень для інфекційної лікарні
Зеленський призначив керівників трьох РДА на Волині: що про них відомо
Як діяти волинянам, які не підписали декларацію з лікарем, при підозрі на коронавірус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скільки у 2019 році заробила служитель Феміди луцького суду
Сьогодні, 15:40
Волинянин врятував чоловіка із охопленого полум'ям будинку
Сьогодні, 15:22
На «Ягодині» патрульні рятували чоловіка, у якого був напад епілепсії
Сьогодні, 15:12
Волинь хочуть скоротити до чотирьох районів, – Мінрегіон
Сьогодні, 15:05
Волинський лікар розповів, хто найважче переносить захворювання на COVID-19
Сьогодні, 14:55
Схожі новини
Медики врятували волинянина, якого знайшли без свідомості Медики врятували волинянина, якого знайшли без свідомості
05 березень, 10:26
У селищі на Волині чоловік впав у колодязь з водою У селищі на Волині чоловік впав у колодязь з водою
14 серпень, 2019, 17:02
На «Ягодині» затримали чоловіка, якого розшукували за крадіжку авто На «Ягодині» затримали чоловіка, якого розшукували за крадіжку авто
15 червень, 2018, 11:27
Конфісковані на «Ягодині» медичні засоби захисту передадуть лікарям Конфісковані на «Ягодині» медичні засоби захисту передадуть лікарям
26 березень, 13:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Син відомого луцького бізнесмена купив апарат штучної вентиляції легень для інфекційної лікарні
26 березень, 18:11
 1
Через карантин на Волині бракує донорів, які здають кров. ВІДЕО
Сьогодні, 16:36
 0
Судитимуть волинянина, який намагався зарізати батька
Сьогодні, 16:20
 0
У західних областях України попереджають про суттєву зміну погоди
Сьогодні, 16:00
 0
Зростання цін на продукти в супермаркетах України: причини, прогнози та загроза тотального дефіциту*
Сьогодні, 16:00
 0
Медіа
відео
1/8