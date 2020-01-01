Волинянин врятував чоловіка із охопленого полум'ям будинку
Сьогодні, 15:22
У селі Великий Обзир Камінь-Каширського району під час пожежі у дерев’яній літній кухні врятували чоловіка.
Повідомлення про пожежу надійшло вчора, 26 березня, о 20:58, - інформує пресслужба волинських рятувальників.
Полум’я, що виривалося з вікон будівлі, помітив сусід, який витягнув з вогню 28-річного чоловіка до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.
Пожежу локалізували рятувальники з Каменя-Каширського разом із працівниками місцевої пожежної охорони села Піщане о 21:40, ліквідація о 22:40. Вогонь знищив 80% будівлі, врятували будинок, що розташований поруч. Зберегти дім від вогню рятувальникам допомагали і небайдужі селяни. Знаючи, що з райцентру (а це за 30 кілометрів) пожежні приїдуть не за п’ять хвилин, односельці збіглися з відрами та організували живий ланцюжок, поливаючи відрами з водою будинок. Окрім цього, коли сусід Віктор Мирончук витягнув погорільця з палаючого будинку, то одяг, що горів на ногах врятованого, люди залили водою.
Молодого чоловіка госпіталізували до реанімаційного відділення центральної районної лікарні. Діагноз – отруєння чадним газом, опіки лиця, тулуба, кінцівок, стан середньої важкості.
Головне фото - ілюстративне.
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Повідомлення про пожежу надійшло вчора, 26 березня, о 20:58, - інформує пресслужба волинських рятувальників.
Полум’я, що виривалося з вікон будівлі, помітив сусід, який витягнув з вогню 28-річного чоловіка до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.
Пожежу локалізували рятувальники з Каменя-Каширського разом із працівниками місцевої пожежної охорони села Піщане о 21:40, ліквідація о 22:40. Вогонь знищив 80% будівлі, врятували будинок, що розташований поруч. Зберегти дім від вогню рятувальникам допомагали і небайдужі селяни. Знаючи, що з райцентру (а це за 30 кілометрів) пожежні приїдуть не за п’ять хвилин, односельці збіглися з відрами та організували живий ланцюжок, поливаючи відрами з водою будинок. Окрім цього, коли сусід Віктор Мирончук витягнув погорільця з палаючого будинку, то одяг, що горів на ногах врятованого, люди залили водою.
Молодого чоловіка госпіталізували до реанімаційного відділення центральної районної лікарні. Діагноз – отруєння чадним газом, опіки лиця, тулуба, кінцівок, стан середньої важкості.
Головне фото - ілюстративне.
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