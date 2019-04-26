Скільки у 2019 році заробила служитель Феміди луцького суду





У своїй декларації вказала, що має з 2016 року 10 соток у селі Забороль Луцького району, - пише видання



Чоловік Андрій Розтока з 2014 року має 12 соток землі вартістю 138,454 тисячі гривень, а з 2016 року житловий будинок площею 126,1м. кв. у селі Зміїнець Луцького району.



У 2013 році суддя придбала авто «Nissan Nissan» 2013 року випуску вартістю 163,39 тисячі гривень.



Чоловік у минулому році придбав авто «BMW 530XD» 2006 року випуску вартістю 209,35 тисячі гривень.



У 2019 році суддя отримала 558,131 тисячі гривень зарплати, 15,212 тисячі гривень страхових виплат від Моторного (транспортного) страхового бюро України, 139 та 338 гривень бонусів від АТ КБ «Приватбанк».



Чоловік отримав 72,915 тисячі гривень пенсії, 94,652 тисячі гривень від Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт», 189,468 тисячі гривень зарплати від Горохівської районної державної адміністрації та 446 гривень соціальної допомоги від управління соціального захисту населення Луцької районної державної адміністрації Волинської області.



Готівкою суддя має 100 тисяч гривень, а чоловік – 70 тисяч гривень.



У сім’ї ж декілька рахунків у банках, але цьогоріч декларанти не повідомляють цих даних, тому кількість коштів не можливо перевірити.



Для порівняння, у 2018 році Тетяна Філюк отримала 384,09 тисячі гривень зарплати, 9,46 тисячі гривень одноразової допомоги при народженні дитини від департаменту соцполітики Луцькради, 5,014 тисячі гривень гонорарів та інших виплат згідно з цивільно-правовим правочинами від Національної школи суддів України.



Чоловік отримав 66,528 тисячі гривень пенсії, 86,985 тисячі гривень стипендії від Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт», 5,348 тисячі гривень зарплати від департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради, 7,607 тисячі гривень зарплати від Горохівської районної державної адміністрації та 712 гривень соцдопомоги від управління соціального захисту населення Луцької районної державної адміністрації Волинської області.



Готівки суддя тоді не декларувала, а у чоловіка – було 175 тисяч гривень/



До слова, у Тетяни Філюк, крім дядька-судді, є ще рідний брат Сергій Філюк, який працює адвокатом в смт Ратне, двоюрідний брат Микола Філюк, який є депутатом Самарівської ОТГ, двоюрідний брат Андрій Філюк, прокурор, який працює у Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури України. Також адвокатом раніше працював і син суддя Петро Філюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Тетяна Філюк, племінниця ексголови Волинського апеляційного суду, який зараз працює у Конституційному суді України, Петра Філюка, декларує землю, будинок поблизу Луцька, два авто та готівку.У своїй декларації вказала, що має з 2016 року 10 соток у селі Забороль Луцького району, - пише видання Волинь оnline Чоловікз 2014 року має 12 соток землі вартістю 138,454 тисячі гривень, а з 2016 року житловий будинок площею 126,1м. кв. у селі Зміїнець Луцького району.У 2013 році суддя придбала авто «Nissan Nissan» 2013 року випуску вартістю 163,39 тисячі гривень.Чоловік у минулому році придбав авто «BMW 530XD» 2006 року випуску вартістю 209,35 тисячі гривень.У 2019 році суддя отримала 558,131 тисячі гривень зарплати, 15,212 тисячі гривень страхових виплат від Моторного (транспортного) страхового бюро України, 139 та 338 гривень бонусів від АТ КБ «Приватбанк».Чоловік отримав 72,915 тисячі гривень пенсії, 94,652 тисячі гривень від Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт», 189,468 тисячі гривень зарплати від Горохівської районної державної адміністрації та 446 гривень соціальної допомоги від управління соціального захисту населення Луцької районної державної адміністрації Волинської області.Готівкою суддя має 100 тисяч гривень, а чоловік – 70 тисяч гривень.У сім’ї ж декілька рахунків у банках, але цьогоріч декларанти не повідомляють цих даних, тому кількість коштів не можливо перевірити.Для порівняння, у 2018 році Тетяна Філюк отримала 384,09 тисячі гривень зарплати, 9,46 тисячі гривень одноразової допомоги при народженні дитини від департаменту соцполітики Луцькради, 5,014 тисячі гривень гонорарів та інших виплат згідно з цивільно-правовим правочинами від Національної школи суддів України.Чоловік отримав 66,528 тисячі гривень пенсії, 86,985 тисячі гривень стипендії від Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт», 5,348 тисячі гривень зарплати від департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради, 7,607 тисячі гривень зарплати від Горохівської районної державної адміністрації та 712 гривень соцдопомоги від управління соціального захисту населення Луцької районної державної адміністрації Волинської області.Готівки суддя тоді не декларувала, а у чоловіка – було 175 тисяч гривень/До слова, у Тетяни Філюк, крім дядька-судді, є ще рідний брат Сергій Філюк, який працює адвокатом в смт Ратне, двоюрідний брат Микола Філюк, який є депутатом Самарівської ОТГ, двоюрідний брат Андрій Філюк, прокурор, який працює у Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури України. Також адвокатом раніше працював і син суддя Петро Філюк.

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