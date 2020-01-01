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У західних областях України попереджають про суттєву зміну погоди

У західних областях України попереджають про суттєву зміну погоди
У західних областях України 31 березня очікують ускладнення погодних умов.

Про це йдеться на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За даними УкрГідрометцентру, у звʼязку з вторгненням арктичного повітря в західних, північних, більшості центральних областей очікується відчутне зниження температури: вночі 0-6° морозу (31 березня в центральних областях від 3° морозу до 3° тепла), вдень 1-6° тепла.

В Карпатах: 31 березня помірний сніг, решта часу без опадів, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності – жовтий). Температура вночі 4-9°, вдень 0-5° морозу.


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Теги: попередження, ДСНС України, західні області
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