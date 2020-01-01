Начальник поліції Києва заразився коронавірусом





Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook, - пише



«Епідемія підсилюється та поширюється. Так, сьогодні позитивний діагноз на коронавірус підтвердився у трьох поліцейських та одного курсанта. Саме медики і правоохоронці, як показує трагічний досвід Італії, найбільш часто стають жертвами ураження небезпечною інфекцією», - заявив Геращенко.



За його словами, в тому числі діагноз Covid-19 сьогодні встановлений заступнику голови Національної поліції України – начальнику поліції Києва Андрію Крищенку. Стан здоров’я Крищенка задовільний, він продовжує виконувати свої обов'язки дистанційно.



Поліцейські встановили коло осіб, які контактували протягом інкубаційного періоду із хворим. Усі вони проінформовані про потенційний ризик захворювання та перебувають на самоізоляції. Приміщення столичного главку належним чином продезінфіковані.



«Між тим керівник столичної поліції та члени його родини протягом останнього місяця за кордоном не перебували. Будьте обережні! Суворо дотримуйтесь норм карантину!», - додав Геращенко.



Нагадаємо, в Україні станом на ранок 27 березня зафіксовано 218 випадків інфікування коронавірусом, з них 5 летальних, 4 людини одужали.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Начальник поліції Києва Андрій Крищенко, ще двоє поліцейських та курсант заразились коронавірусом.Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook, - пише УНІАН. «Епідемія підсилюється та поширюється. Так, сьогодні позитивний діагноз на коронавірус підтвердився у трьох поліцейських та одного курсанта. Саме медики і правоохоронці, як показує трагічний досвід Італії, найбільш часто стають жертвами ураження небезпечною інфекцією», - заявив Геращенко.За його словами, в тому числі діагноз Covid-19 сьогодні встановлений заступнику голови Національної поліції України – начальнику поліції Києва. Стан здоров’я Крищенка задовільний, він продовжує виконувати свої обов'язки дистанційно.Поліцейські встановили коло осіб, які контактували протягом інкубаційного періоду із хворим. Усі вони проінформовані про потенційний ризик захворювання та перебувають на самоізоляції. Приміщення столичного главку належним чином продезінфіковані.«Між тим керівник столичної поліції та члени його родини протягом останнього місяця за кордоном не перебували. Будьте обережні! Суворо дотримуйтесь норм карантину!», - додав Геращенко.Нагадаємо, в Україні станом на ранок 27 березня зафіксовано 218 випадків інфікування коронавірусом, з них 5 летальних, 4 людини одужали.

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