На Волині у пожежі загинув 49-річний чоловік





Пожежа трапилася вчора, 26 березня, о 21-й годині, - повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.



Рятувальники з райцентру о 20:50 локалізували пожежу, а о 21:30 остаточно її ліквідували. Під час гасіння на місці пожежі виявили тіло 49-річного власника. Вогонь встиг знищити дах будівлі, 2 тонни сіна, сільськогосподарський інвентар, 20 м куб. дров, пошкодив стіни кухні.



Причина пожежі – необережне поводження з вогнем власника.



Головне фото - ілюстративне.

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