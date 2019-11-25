вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Судитимуть волинянина, який намагався зарізати батька

Судитимуть волинянина, який намагався зарізати батька
Перед судом постане 59-річний мешканець міста Ківерці, який намагався убити батька.

Зазначається, що вдень 15 січня 2020 року у власній оселі під час конфлікту чоловік двічі вдарив 86-річного потерпілого ножем, - пише пресслужба прокуратури Волині.

На щастя, жертва вижила.

Нині кривдника рідної людини обвинувачують у вчиненні цього злочину й подальшу його долю вирішуватиме суд.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, волинянин, різанина, батько, син
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Син відомого луцького бізнесмена купив апарат штучної вентиляції легень для інфекційної лікарні
Зеленський призначив керівників трьох РДА на Волині: що про них відомо
Як діяти волинянам, які не підписали декларацію з лікарем, при підозрі на коронавірус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через карантин на Волині бракує донорів, які здають кров. ВІДЕО
Сьогодні, 16:36
Судитимуть волинянина, який намагався зарізати батька
Сьогодні, 16:20
У західних областях України попереджають про суттєву зміну погоди
Сьогодні, 16:00
На Волині у пожежі загинув 49-річний чоловік
Сьогодні, 15:47
Начальник поліції Києва заразився коронавірусом
Сьогодні, 15:42
Схожі новини
На Чернігівщині батько порізав ножем 5-річного сина На Чернігівщині батько порізав ножем 5-річного сина
25 листопад, 2019, 14:40
Волинянина, який до смерті побив батька, запроторили в СІЗО Волинянина, який до смерті побив батька, запроторили в СІЗО
19 серпень, 2019, 21:17
Щиро розкаявся: на Волині судитимуть чоловіка, який вбив власного сина Щиро розкаявся: на Волині судитимуть чоловіка, який вбив власного сина
16 серпень, 2018, 12:54
Судитимуть волинянина, який «обчистив» морозильну камеру та зачинив у ній кота власників будинку Судитимуть волинянина, який «обчистив» морозильну камеру та зачинив у ній кота власників будинку
17 березень, 18:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Син відомого луцького бізнесмена купив апарат штучної вентиляції легень для інфекційної лікарні
26 березень, 18:11
 1
Через карантин на Волині бракує донорів, які здають кров. ВІДЕО
Сьогодні, 16:36
 0
Судитимуть волинянина, який намагався зарізати батька
Сьогодні, 16:20
 0
У західних областях України попереджають про суттєву зміну погоди
Сьогодні, 16:00
 0
Зростання цін на продукти в супермаркетах України: причини, прогнози та загроза тотального дефіциту*
Сьогодні, 16:00
 0
Медіа
відео
1/8