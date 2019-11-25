Судитимуть волинянина, який намагався зарізати батька





Зазначається, що вдень 15 січня 2020 року у власній оселі під час конфлікту чоловік двічі вдарив 86-річного потерпілого ножем, - пише пресслужба прокуратури Волині.



На щастя, жертва вижила.



Нині кривдника рідної людини обвинувачують у вчиненні цього злочину й подальшу його долю вирішуватиме суд.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перед судом постане 59-річний мешканець міста Ківерці, який намагався убити батька.Зазначається, що вдень 15 січня 2020 року у власній оселі під час конфлікту чоловік двічі вдарив 86-річного потерпілого ножем, - пише пресслужба прокуратури Волині.На щастя, жертва вижила.Нині кривдника рідної людини обвинувачують у вчиненні цього злочину й подальшу його долю вирішуватиме суд.

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