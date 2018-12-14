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За місяць на Волині патрульні отримали 43 виклики про пожежі в екосистемах

За місяць на Волині патрульні отримали 43 виклики про пожежі в екосистемах
В березні цього року волинські патрульні опрацювали 43 повідомлення про пожежу чи задимлення.

Такі виклики були в Луцьку, Ковелі та обабіч доріг державного й міжнародного значення, – повідомляють патрульні на своїй сторінці у Facebook.

«До прикладу, сьогодні знову трапилась пожежа на дачному масиві поблизу Ковеля. Добре, що сусідка вчасно побачила, як загорілась суха трава, та повідомила рятувальників і поліцію», – пишуть правоохоронці.

Зазначають, що непоодинокі випадки, коли через пожежі чи задимлення ставались і дорожньо-транспортні пригоди.

Досить часто поліцейські самі виявляють загорання під час патрулювання та одразу повідомляють про це пожежників. Також вони вживають заходів, аби встановити можливих винуватців пожеж в екосистемах.

За місяць на Волині патрульні отримали 43 виклики про пожежі в екосистемах
За місяць на Волині патрульні отримали 43 виклики про пожежі в екосистемах
За місяць на Волині патрульні отримали 43 виклики про пожежі в екосистемах



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Теги: патрульні, Волинь, поліція, пожежа
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