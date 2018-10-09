Через карантин на Волині бракує донорів, які здають кров. ВІДЕО





Про це розповів директор обласного центру служби крові Юрій Кременець, - пише



З його слів, через карантинні заходи в державі, людям нічим дістатися до закладу. Якщо ситуація не зміниться найближчим часом, зі слів директора, з’явиться нестача еритроцитної маси.



Юрій Кременець каже, що лікарні потребують препаратів крові на тому ж рівні, що й раніше. Зменшувати кількість донорів, які щодня здають кров, не можна.



Завідувачка відділення обласного центру служби крові Надія Воробей розповідає, що цільну кров розділяють на еротроцити і плазму, за потреба роблять тромбомасу. Усі компоненти крові проходять карантин і перевірку.



Завідувачка відділення комплектування донорських кадрів обласного центру служби крові Любов Максим’юк говорить, що донорів перед забором крові обстежують.



"Ми стараємося, щоб донори до нас заходили у масках і рукавичках. Із температурою ми, звичайно, не приймаємо. Лікар питає донора чи не був донор за межами України протягом останнього місяця. Чи не турбували нежить, температура, інші захворювання інфекційні", - каже Любов Максим’юк.



"Ситуація є трошки проблематична із донорами, якщо у нас раніше до карантину і відповідно до введення надзвичайної ситуації вдень приходило 60-70 донорів на здачу крові, то на даний момент вона зменшилася до десяти", - говорить Юрій Кременець.



Зі слів директора, донорам нічим дістатися до центру, щоб здати кров. Кількість препаратів крові, яку потребують лікарні в області, не зменшилася.



"Вони у нас як брали компоненти і препарати крові, так і беруть далі. От вчора була ситуація в обласній лікарні: потрібно було у швидкому порядку другу мінус, лишалося два гемокони, один передали. Бажано, щоб люди проявили свідомість. Бо на лікарняному ліжку і у важкій ситуації може опинитися кожен із нас", - резюмує Юрій Кременець.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у шість разів зменшилася кількість донорів, які здають кров.Про це розповів директор обласного центру служби крові, - пише Суспільне. З його слів, через карантинні заходи в державі, людям нічим дістатися до закладу. Якщо ситуація не зміниться найближчим часом, зі слів директора, з’явиться нестача еритроцитної маси.Юрій Кременець каже, що лікарні потребують препаратів крові на тому ж рівні, що й раніше. Зменшувати кількість донорів, які щодня здають кров, не можна.Завідувачка відділення обласного центру служби кровірозповідає, що цільну кров розділяють на еротроцити і плазму, за потреба роблять тромбомасу. Усі компоненти крові проходять карантин і перевірку.Завідувачка відділення комплектування донорських кадрів обласного центру служби крові Любов Максим’юк говорить, що донорів перед забором крові обстежують."Ми стараємося, щоб донори до нас заходили у масках і рукавичках. Із температурою ми, звичайно, не приймаємо. Лікар питає донора чи не був донор за межами України протягом останнього місяця. Чи не турбували нежить, температура, інші захворювання інфекційні", - каже Любов Максим’юк."Ситуація є трошки проблематична із донорами, якщо у нас раніше до карантину і відповідно до введення надзвичайної ситуації вдень приходило 60-70 донорів на здачу крові, то на даний момент вона зменшилася до десяти", - говорить Юрій Кременець.Зі слів директора, донорам нічим дістатися до центру, щоб здати кров. Кількість препаратів крові, яку потребують лікарні в області, не зменшилася."Вони у нас як брали компоненти і препарати крові, так і беруть далі. От вчора була ситуація в обласній лікарні: потрібно було у швидкому порядку другу мінус, лишалося два гемокони, один передали. Бажано, щоб люди проявили свідомість. Бо на лікарняному ліжку і у важкій ситуації може опинитися кожен із нас", - резюмує Юрій Кременець.

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