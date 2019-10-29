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Під час обшуку у автівці волинянина знайшли понад 100 набоїв

Під час обшуку у автівці волинянина знайшли понад 100 набоїв
Під час обшуку в автомобілі за місцем проживання 43-річного жителя Камінь-Каширського району поліція виявила понад 137 набоїв до вогнепальної зброї.

Боєприпаси направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, - пише ГУНП у Волинській області.

За фактом незаконного поводження з боєприпасами триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, що незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами тягне за собою кримінальну відповідальність. Особа, котра добровільно здасть органам влади зброю та боєприпаси звільняється від кримінальної відповідальності, передбаченої ст. 263 Кримінального кодексу України.



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Теги: набої, обшук, волинянин
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