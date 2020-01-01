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На перетині кордоні «Дорогуськ-Ягодин» вже немає скупчень людей

На перетині кордоні «Дорогуськ-Ягодин» вже немає скупчень людей
Накопичення людей поблизу перетину кордону «Дорогуськ-Ягодин» не спостерігають.

Так, станом на 15:00 27 березня, людей на межі двох країн майже немає. Усіх охочих перетнути польсько-український кордон через пункт пропуску «Дорогуйськ-Ягодин» перевезли, - йдеться на сайті Волинської ОДА.

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За інформацією Луцького прикордонного загону, на цей час оформили 5064 громадян.

Для цього залучили 20 автобусів, які організували Волинська та Рівненська облдержадміністрації. Автобуси також надали державні служби надзвичайних ситуацій обох областей, частину людей перевезли приватним попутним транспортом.

За словами начальника Луцького прикордонного загону Олега Вовка, вони не припиняли переправлення українців через кордон від першого дня введення карантинних обмежень щодо перетину кордону українцями.

«Коли почали збиратися черги, ми залучили додаткові транспортні засоби, які від вчорашнього вечора і до обіду 27 березня доставили усіх на територію України. Зараз працюємо в штатному режимі», - підсумував Олег Вовк.

На перетині кордоні «Дорогуськ-Ягодин» вже немає скупчень людей
На перетині кордоні «Дорогуськ-Ягодин» вже немає скупчень людей
На перетині кордоні «Дорогуськ-Ягодин» вже немає скупчень людей
На перетині кордоні «Дорогуськ-Ягодин» вже немає скупчень людей
На перетині кордоні «Дорогуськ-Ягодин» вже немає скупчень людей

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Теги: коронавірус, Волинь, скупчення, Ягодин
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Коментарі 1
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Добре,що хоть вечері побачили,бо таке враження ,що до вечора ті попередні дні були сліпі.
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