На 100% вийдемо через тиждень, – Дудар про готовність обласної лікарні приймати важких хворих з коронавірусом

Виконувач обов’язків директора Волинської обласної клінічної лікарні Олександр Дудар розповів про стан готовності медзакладу до прийому важких хворих з коронавірусом.Про це йшлося сьогодні, 27 березня, під час брифінгу.Нагадаємо, Волинську обласну клінічну лікарню визначили головним медзакладом на Волині в плані надання допомоги пацієнтам з важкими формами коронавірусу. Епіцентром боротьби за життя таких пацієнтів стане корпус лікарні, що у селі Боголюби під Луцьком.Тож очільник медичного закладу розповів, що наразі в області загалом і у лікарні зокрема намагаються спрацювати на випередження.Найперше – працюють задля того, аби забезпечити усіма можливими засобами захисту медперсонал. Закупівлі здійснює централізовано обласна лікарні, а тоді розвозить у райони.«Вже сьогодні відвантажили перші вантажі для інфекційних стаціонарів у районах. Це - Нововолинськ, Іваничі, Маневичі, Луцький район. Окрім того, забезпечили певними засобами 72 екіпажі швидкої допомоги… Завтра плануємо завезти ще у два райони. На черзі – дитяча обласна лікарня та інші медзаклади», - розповів Дудар і додав, що наразі здійснювати такі закупівлі дуже складно.Далі ж Дудар розповів про підготовку корпусу лікарні у Боголюбах.За його словами, усього там розгорнуть 180 ліжок для хворих з коронавірусом. Наразі укомплектували місця для 100 пацієнтів. Триває формування штату, оскільки прийняли рішення, що там працюватиму тільки медики-добровольці. Продовжують ділити стаціонар на «чисті» і «брудні» зони тощо.Олександр Дудар додав, що у палатах буде по двоє пацієнтів. Кожна палата має санвузол. Знезараження відходів буде проводитися централізовано, а не в кожному санвузлі, оскільки є централізований колектор. Розставили великі баки, куди будуть поміщати засоби захисту медперсоналу та інші речі для знезараження, а тоді – утилізовувати.Окремо Олександр Дудар розповів про те, що зробили для підсилення матеріально-технічної бази. Зокрема, розширили можливості постачання кисню.«Корпус раніше не був готовий до надання допомоги одночасно 20 пацієнтам, які потребують вентиляції легень. Нам би щоденно доводилося поповнювати запаси кисню, тобто щоденно привозити рідкий кисень в лікарню. А це ризиковано, бо тут не може бути перебоїв. Ми розширили об’єми резервуарів на кисень. Фахівці з київської фірми працювали і вдень, і вночі. Ми повністю переробили систему газопостачання і тепер маємо не 300 літрів рідкого кисню, а 1300 літрів. Тобто за умови, що усі точки вентиляції будуть стовідсотково завантажені, ми зможемо поповнювати запаси кисню через 3-4 дні», - розповів в.о. директора обласної лікарні.До того ж, здійснили закупівлю газових аналізаторів. Це прилади, які будуть показувати рівень газів крові, електролітів крові. Наразі чекають поставки закупленого.За спонсорські кошти купили для корпусу у Боголюбах автоматичний біохімічний аналізатор. Таким чином зможуть моніторити функції і інших органів, а не лише легень. Окрім того, підсилили там рентген-службу, забрали з корпусу на проспекті Грушевського три мобільні перевізні рентген-установки, щоб мати можливість діагностувати таких пацієнтів у палатах.Наразі у Боголюбах тривають роботи з встановлення 16-зрізового комп’ютерного томографа, який отримали завдяки фонду «Тільки разом».Підготовка, за словами в.о. директора обласної лікарні, триває і вдень, і вночі.«Станом на 27 березня два відділення з п’яти готові приймати пацієнтів. До кінця наступного тижня вийдемо на 100-відсоткову готовність», - резюмував Олександр Дудар.