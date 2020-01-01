Українець в медичній масці намагався незаконно потрапити до Польщі. ВІДЕО





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Про рух невідомого до кордону з Польщею прикордонників повідомив місцевий житель с. Свидниця, що на Львівщині. Від підрозділу прикордонної служби «Краківець» одразу висунулась оперативна група зі службовим собакою та квадрокоптером. І саме оператор безпілотного літального апарату зафіксував місце перебування невідомого та спрямував на його затримання пошукову групу.



Порушника вдалося затримати за 200 метрів від українсько-польського кордону. Ним виявився 22-річний українець з Київської області. В результаті перевірки баз даних стало відомо, що чоловік вже фігурував у подібних правопорушеннях – два тижні тому його, на викраденому велосипеді, поблизу кордону вже затримували прикордонники

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мостиські прикордонники за допомогою квадрокоптера затримали громадянина України, який намагався незаконно потрапити до Польщі.Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.Про рух невідомого до кордону з Польщею прикордонників повідомив місцевий житель с. Свидниця, що на Львівщині. Від підрозділу прикордонної служби «Краківець» одразу висунулась оперативна група зі службовим собакою та квадрокоптером. І саме оператор безпілотного літального апарату зафіксував місце перебування невідомого та спрямував на його затримання пошукову групу.Порушника вдалося затримати за 200 метрів від українсько-польського кордону. Ним виявився 22-річний українець з Київської області. В результаті перевірки баз даних стало відомо, що чоловік вже фігурував у подібних правопорушеннях – два тижні тому його, на викраденому велосипеді, поблизу кордону вже затримували прикордонники

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