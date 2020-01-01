Українець в медичній масці намагався незаконно потрапити до Польщі. ВІДЕО
Сьогодні, 18:46
Мостиські прикордонники за допомогою квадрокоптера затримали громадянина України, який намагався незаконно потрапити до Польщі.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
Про рух невідомого до кордону з Польщею прикордонників повідомив місцевий житель с. Свидниця, що на Львівщині. Від підрозділу прикордонної служби «Краківець» одразу висунулась оперативна група зі службовим собакою та квадрокоптером. І саме оператор безпілотного літального апарату зафіксував місце перебування невідомого та спрямував на його затримання пошукову групу.
Порушника вдалося затримати за 200 метрів від українсько-польського кордону. Ним виявився 22-річний українець з Київської області. В результаті перевірки баз даних стало відомо, що чоловік вже фігурував у подібних правопорушеннях – два тижні тому його, на викраденому велосипеді, поблизу кордону вже затримували прикордонники
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Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
Про рух невідомого до кордону з Польщею прикордонників повідомив місцевий житель с. Свидниця, що на Львівщині. Від підрозділу прикордонної служби «Краківець» одразу висунулась оперативна група зі службовим собакою та квадрокоптером. І саме оператор безпілотного літального апарату зафіксував місце перебування невідомого та спрямував на його затримання пошукову групу.
Порушника вдалося затримати за 200 метрів від українсько-польського кордону. Ним виявився 22-річний українець з Київської області. В результаті перевірки баз даних стало відомо, що чоловік вже фігурував у подібних правопорушеннях – два тижні тому його, на викраденому велосипеді, поблизу кордону вже затримували прикордонники
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