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Українець в медичній масці намагався незаконно потрапити до Польщі. ВІДЕО

Українець в медичній масці намагався незаконно потрапити до Польщі. ВІДЕО
Мостиські прикордонники за допомогою квадрокоптера затримали громадянина України, який намагався незаконно потрапити до Польщі.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Про рух невідомого до кордону з Польщею прикордонників повідомив місцевий житель с. Свидниця, що на Львівщині. Від підрозділу прикордонної служби «Краківець» одразу висунулась оперативна група зі службовим собакою та квадрокоптером. І саме оператор безпілотного літального апарату зафіксував місце перебування невідомого та спрямував на його затримання пошукову групу.

Порушника вдалося затримати за 200 метрів від українсько-польського кордону. Ним виявився 22-річний українець з Київської області. В результаті перевірки баз даних стало відомо, що чоловік вже фігурував у подібних правопорушеннях – два тижні тому його, на викраденому велосипеді, поблизу кордону вже затримували прикордонники

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Теги: прикордонники, Львівщина, українець
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