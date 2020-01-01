За італійським сценарієм Волинь матиме 1000–1050 госпіталізованих, – керівник обласної лікарні про коронавірус
Сьогодні, 18:23
Виконувач обов’язків директора Волинської обласної клінічної лікарні Олександр Дудар розповів про власні роздуми та підрахунки з приводу можливої кількості інфікованих коронавірусом людей, що потребуватимуть госпіталізації.
Про це йшлося сьогодні, 27 березня, під час брифінгу.
Олександр Дудар розповів, що спробував спроектувати італійську статистику щодо коронавірусу на Волинь й спрогнозувати, які цифри може мати область у майбутньому.
«За моїми підрахунками, в області захворіє 1000-1050 пацієнтів. Статистика Китаю і Італії показує, що 5% потребує штучної вентиляції легень. Тобто з тисячі пацієнтів ми будемо мати 50», - зауважив Дудар і додав, що Волинь загалом має понад 200 апаратів штучної вентиляції легенів, обласна лікарня станом на сьогодні має понад 20 апаратів й максимально матиме 32, адже облаштували саме стільки кисневих точок.
«Якщо взяти лише регіон Ломбардію і її цифри порівняти з Волинню, то тут матимемо іншу картину. Тут відсоток летальних випадків і кількості людей, які потребуватимуть штучної вентиляції легень, буде в десятки разів вищим. Але ніхто не може спрогнозувати, скільки триватиме і яких обертів набере епідемія на нашій території», - сказав Дудар.
Він зауважив, що область готується до найгіршого сценарію.
«Дай Бог, щоб ми пережили це все легким страхом, але маємо бути готові», - резюмував очільник обласної лікарні.
Нагадаємо, Волинську обласну клінічну лікарню визначили головним медзакладом на Волині в плані надання допомоги пацієнтам з важкими формами коронавірусу. Епіцентром боротьби за життя таких пацієнтів стане корпус лікарні, що у селі Боголюби під Луцьком.
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Про це йшлося сьогодні, 27 березня, під час брифінгу.
Олександр Дудар розповів, що спробував спроектувати італійську статистику щодо коронавірусу на Волинь й спрогнозувати, які цифри може мати область у майбутньому.
«За моїми підрахунками, в області захворіє 1000-1050 пацієнтів. Статистика Китаю і Італії показує, що 5% потребує штучної вентиляції легень. Тобто з тисячі пацієнтів ми будемо мати 50», - зауважив Дудар і додав, що Волинь загалом має понад 200 апаратів штучної вентиляції легенів, обласна лікарня станом на сьогодні має понад 20 апаратів й максимально матиме 32, адже облаштували саме стільки кисневих точок.
«Якщо взяти лише регіон Ломбардію і її цифри порівняти з Волинню, то тут матимемо іншу картину. Тут відсоток летальних випадків і кількості людей, які потребуватимуть штучної вентиляції легень, буде в десятки разів вищим. Але ніхто не може спрогнозувати, скільки триватиме і яких обертів набере епідемія на нашій території», - сказав Дудар.
Він зауважив, що область готується до найгіршого сценарію.
«Дай Бог, щоб ми пережили це все легким страхом, але маємо бути готові», - резюмував очільник обласної лікарні.
Нагадаємо, Волинську обласну клінічну лікарню визначили головним медзакладом на Волині в плані надання допомоги пацієнтам з важкими формами коронавірусу. Епіцентром боротьби за життя таких пацієнтів стане корпус лікарні, що у селі Боголюби під Луцьком.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Про яку перемогу можна говорити.Коли зводять з усього світу людей.Ми не були на заробітках жили тут.
Про яку перемогу можна говорити.Коли зводять з усього світу людей.Ми не були на заробітках жили тут.
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