За італійським сценарієм Волинь матиме 1000–1050 госпіталізованих, – керівник обласної лікарні про коронавірус

Виконувач обов’язків директора Волинської обласної клінічної лікарнірозповів про власні роздуми та підрахунки з приводу можливої кількості інфікованих коронавірусом людей, що потребуватимуть госпіталізації.Про це йшлося сьогодні, 27 березня, під час брифінгу.Олександр Дудар розповів, що спробував спроектувати італійську статистику щодо коронавірусу на Волинь й спрогнозувати, які цифри може мати область у майбутньому.«За моїми підрахунками, в області захворіє 1000-1050 пацієнтів. Статистика Китаю і Італії показує, що 5% потребує штучної вентиляції легень. Тобто з тисячі пацієнтів ми будемо мати 50», - зауважив Дудар і додав, що Волинь загалом має понад 200 апаратів штучної вентиляції легенів, обласна лікарня станом на сьогодні має понад 20 апаратів й максимально матиме 32, адже облаштували саме стільки кисневих точок.«Якщо взяти лише регіон Ломбардію і її цифри порівняти з Волинню, то тут матимемо іншу картину. Тут відсоток летальних випадків і кількості людей, які потребуватимуть штучної вентиляції легень, буде в десятки разів вищим. Але ніхто не може спрогнозувати, скільки триватиме і яких обертів набере епідемія на нашій території», - сказав Дудар.Він зауважив, що область готується до найгіршого сценарію.«Дай Бог, щоб ми пережили це все легким страхом, але маємо бути готові», - резюмував очільник обласної лікарні.Нагадаємо,визначили головним медзакладом на Волині в плані надання допомоги пацієнтам з важкими формами коронавірусу. Епіцентром боротьби за життя таких пацієнтів стане корпус лікарні, що