ТОП-5 найпопулярніших товарів на карантині, які купують українці

Андрій Новак.



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За його словами попитом, окрім масок та туалетного паперу, користується також алкоголь.



“По-перше, це захисні маски, дезінфікуючі засоби, третє — продукти харчування тривалого зберігання, туалетний папір і алкоголь. Це те, що сьогодні найбільше купують, в умовах карантину”, — сказав він.



Експерт додає, що навіть в умовах тривалого карантину та ймовірних труднощів з імпортом продукції в Україні, вище перераховані позиції навряд чи стануть дефіцитними. Україна має усі можливості їх виробляти в достатній кількості для “покриття” внутрішнього попиту, пояснює Новак.



“...по всім п’яти позиціям у нас, українців, є можливості їх виробляти. Наприклад, щодо масок — тут все буде залежати від фінансування їх виробництва, щодо дезинфікуючих — думаю вистачить, реакція влади вже є, а решта: продукти, папір і алкоголь — з цим в Україні ніколи проблем не було, власного виробництва вистачає більш ніж. Тому дефіциту на цей товар не очікую”, — резюмував він.



Нагадаємо, контролери назвали ТМ горілки, які не відповідають держстандарту.



Натомість, до найбільш надійних вітчизняних виробників алкоголю належать: “Баядера — Груп” (ТМ “Хлібний дар”), “Глобал Спірітс” (УДК) (ТМ “Хортиця”), “ЛВН Лімітед” (ТМ “Немірофф”), ЛГЗ “Прайм” (ТМ “Прайм”, “Житник”, “Малинівка”) і ТОВ “Атлантіс” (ТМ “Грін Дей”).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ТОП-5 найпопулярніших товарів, які в умовах пандемії коронавірусу та карантину купують українці, назвав економістПро це повідомляє УНН. За його словами попитом, окрім масок та туалетного паперу, користується також алкоголь.“По-перше, це захисні маски, дезінфікуючі засоби, третє — продукти харчування тривалого зберігання, туалетний папір і алкоголь. Це те, що сьогодні найбільше купують, в умовах карантину”, — сказав він.Експерт додає, що навіть в умовах тривалого карантину та ймовірних труднощів з імпортом продукції в Україні, вище перераховані позиції навряд чи стануть дефіцитними. Україна має усі можливості їх виробляти в достатній кількості для “покриття” внутрішнього попиту, пояснює Новак.“...по всім п’яти позиціям у нас, українців, є можливості їх виробляти. Наприклад, щодо масок — тут все буде залежати від фінансування їх виробництва, щодо дезинфікуючих — думаю вистачить, реакція влади вже є, а решта: продукти, папір і алкоголь — з цим в Україні ніколи проблем не було, власного виробництва вистачає більш ніж. Тому дефіциту на цей товар не очікую”, — резюмував він.Нагадаємо, контролери назвали ТМ горілки, які не відповідають держстандарту.Натомість, до найбільш надійних вітчизняних виробників алкоголю належать: “Баядера — Груп” (ТМ “Хлібний дар”), “Глобал Спірітс” (УДК) (ТМ “Хортиця”), “ЛВН Лімітед” (ТМ “Немірофф”), ЛГЗ “Прайм” (ТМ “Прайм”, “Житник”, “Малинівка”) і ТОВ “Атлантіс” (ТМ “Грін Дей”).

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