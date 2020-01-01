28 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначає день народження журналіст Ольга Магас (на фото).
Вітаємо її з цим святом, зичимо здоров’я, любові й достатку.
Іменини 28 березня в Олександра й Дениса. Вітаємо усіх, хто носить ці імена, з днем ангела, бажаємо успіхів у всіх починаннях і прихильності ангела-охоронця.
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Вітаємо її з цим святом, зичимо здоров’я, любові й достатку.
Іменини 28 березня в Олександра й Дениса. Вітаємо усіх, хто носить ці імена, з днем ангела, бажаємо успіхів у всіх починаннях і прихильності ангела-охоронця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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