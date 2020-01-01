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В Україну завозили підробні тести на коронавірус

В Україну завозили підробні тести на коронавірус
Співробітники Служби безпеки блокували діяльність організованої групи, яка ввозила в Україну неякісні ліки та підроблені експрес-тести для діагностики коронавірусу.

Про це повідомляє Громадське, посилаючись на пресслужбу СБУ.

«Препарати онкологічної групи та фальшиві експрес-тести ділки доставляли в Україну з Туреччини поза митним контролем, приховуючи продукцію у контейнерах з одягом. Таке транспортування також не дозволяло дотримуватись температурного режиму, що могло призвести до тяжких наслідків для здоров’я громадян», — йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, ділки реалізовували онкопрепарати та експрес-тести без будь-якої дозвільної документації через інтернет та особисто клієнтам. Продукцію вони зберігали в антисанітарних умовах у підвальному приміщенні в Києві.

Під час обшуків за місцем зберігання контрабандного товару правоохоронці вилучили ліки і тести на майже 1 мільйон гривень.

Наразі правоохоронці намагаються встановити причетних до протиправної діяльності та притягнуть їх до кримінальної відповідальності.

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Теги: СБУ, коронавірус
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