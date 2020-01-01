В Україну завозили підробні тести на коронавірус
Сьогодні, 01:19
Співробітники Служби безпеки блокували діяльність організованої групи, яка ввозила в Україну неякісні ліки та підроблені експрес-тести для діагностики коронавірусу.
Про це повідомляє Громадське, посилаючись на пресслужбу СБУ.
«Препарати онкологічної групи та фальшиві експрес-тести ділки доставляли в Україну з Туреччини поза митним контролем, приховуючи продукцію у контейнерах з одягом. Таке транспортування також не дозволяло дотримуватись температурного режиму, що могло призвести до тяжких наслідків для здоров’я громадян», — йдеться у повідомленні.
За даними СБУ, ділки реалізовували онкопрепарати та експрес-тести без будь-якої дозвільної документації через інтернет та особисто клієнтам. Продукцію вони зберігали в антисанітарних умовах у підвальному приміщенні в Києві.
Під час обшуків за місцем зберігання контрабандного товару правоохоронці вилучили ліки і тести на майже 1 мільйон гривень.
Наразі правоохоронці намагаються встановити причетних до протиправної діяльності та притягнуть їх до кримінальної відповідальності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Громадське, посилаючись на пресслужбу СБУ.
«Препарати онкологічної групи та фальшиві експрес-тести ділки доставляли в Україну з Туреччини поза митним контролем, приховуючи продукцію у контейнерах з одягом. Таке транспортування також не дозволяло дотримуватись температурного режиму, що могло призвести до тяжких наслідків для здоров’я громадян», — йдеться у повідомленні.
За даними СБУ, ділки реалізовували онкопрепарати та експрес-тести без будь-якої дозвільної документації через інтернет та особисто клієнтам. Продукцію вони зберігали в антисанітарних умовах у підвальному приміщенні в Києві.
Під час обшуків за місцем зберігання контрабандного товару правоохоронці вилучили ліки і тести на майже 1 мільйон гривень.
Наразі правоохоронці намагаються встановити причетних до протиправної діяльності та притягнуть їх до кримінальної відповідальності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Україну завозили підробні тести на коронавірус
Сьогодні, 01:19
На Дніпропетровщині вилікувався хворий на коронавірус чоловік
Сьогодні, 00:14
28 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Україні коронавірус підтвердили у 310 людей
27 березень, 23:31
На Волині судитимуть голову ОТГ, якого спіймали на хабарі
27 березень, 22:59
Медіа