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Жителів Львівщині масово перевірятимуть на коронавірус

Жителів Львівщині масово перевірятимуть на коронавірус
Львівська ОДА заявляє про намір запустити масове тестування жителів області на коронавірус з середини наступного тижня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ОДА, передають Українські Новини.

"Усі сили спрямовані на те, щоб захистити жителів Львівської області. Зараз ми активно розробляємо алгоритм і правила такого тестування. Припускаю, що перші масові тестування будуть проведені з середини наступного тижня. Провести таке тестування - справа не одного дня і на це знадобиться чимало зусиль..." - зазначив голова ОДА Максим Козицький.

Зазначено, що це спільний проект ОДА та Львівського ІТ Кластера.

Козицький зазначив, що першими тестування пройдуть ті, хто нещодавно повернувся з-за кордону або мав контакт з підтвердженими хворими на коронавірус.
Тим часом чи можна заразитися коронавірусом від домашніх тварин.

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Теги: Львівщина, коронавірус
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