Жителів Львівщині масово перевірятимуть на коронавірус





Про це йдеться в повідомленні пресслужби ОДА, передають

"Усі сили спрямовані на те, щоб захистити жителів Львівської області. Зараз ми активно розробляємо алгоритм і правила такого тестування. Припускаю, що перші масові тестування будуть проведені з середини наступного тижня. Провести таке тестування - справа не одного дня і на це знадобиться чимало зусиль..." - зазначив голова ОДА Максим Козицький.



Зазначено, що це спільний проект ОДА та Львівського ІТ Кластера.



Козицький зазначив, що першими тестування пройдуть ті, хто нещодавно повернувся з-за кордону або мав контакт з підтвердженими хворими на коронавірус.

Тим часом чи можна заразитися коронавірусом від домашніх тварин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Львівська ОДА заявляє про намір запустити масове тестування жителів області на коронавірус з середини наступного тижня.Про це йдеться в повідомленні пресслужби ОДА, передають Українські Новини.

"Усі сили спрямовані на те, щоб захистити жителів Львівської області. Зараз ми активно розробляємо алгоритм і правила такого тестування. Припускаю, що перші масові тестування будуть проведені з середини наступного тижня. Провести таке тестування - справа не одного дня і на це знадобиться чимало зусиль..." - зазначив голова ОДАЗазначено, що це спільний проект ОДА та Львівського ІТ Кластера.Козицький зазначив, що першими тестування пройдуть ті, хто нещодавно повернувся з-за кордону або мав контакт з підтвердженими хворими на коронавірус.Тим часом чи можна заразитися коронавірусом від домашніх тварин.

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