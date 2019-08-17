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В Україні не розглядають варіант дефолту

В Україні не розглядають варіант дефолту
Українська влада сьогодні не розглядає варіант дефолту, сподівається, що народні депутати на позачерговому засіданні проголосують потрібні законодавчі ініціативи.

Про це заявила прес-секретар президента України Юлія Мендель, передає УНН.

“Для України зараз надзвичайно важлива співпраця з МВФ. Ми дуже раді, що нам вдалося домовитися про збільшення потенційного фінансування. Адже в додаток до програми допомоги, яку ми обговорювали раніше, Міжнародний Валютний Фонд розглядає підтримку України у боротьбі з поширенням коронавірусу COVID-19”, — сказала Мендель.

Вона підкреслила, що Україна дуже довго і важко оговтуватиметься від дефолту.

“Влада не ризикуватиме життями українців, а тому не розглядає варіанту дефолту. Президент України Володимир Зеленський сподівається на відповідальність народних депутатів перед українцями і що на позачерговому засіданні вони проголосують потрібні законодавчі ініціативи для підтримки бізнесу, соціально вразливих категорій населення, а також надважливих реформ у банківському та агросекторі, які не лише допоможуть Україні зберегти економічну стабільність, а й забезпечать фінансову підтримку МВФ”, — додала прессекретар.

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Теги: Україна, економіка
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