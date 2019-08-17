В Україні не розглядають варіант дефолту





Про це заявила прес-секретар президента України Юлія Мендель, передає



“Для України зараз надзвичайно важлива співпраця з МВФ. Ми дуже раді, що нам вдалося домовитися про збільшення потенційного фінансування. Адже в додаток до програми допомоги, яку ми обговорювали раніше, Міжнародний Валютний Фонд розглядає підтримку України у боротьбі з поширенням коронавірусу COVID-19”, — сказала Мендель.



Вона підкреслила, що Україна дуже довго і важко оговтуватиметься від дефолту.



“Влада не ризикуватиме життями українців, а тому не розглядає варіанту дефолту. Президент України Володимир Зеленський сподівається на відповідальність народних депутатів перед українцями і що на позачерговому засіданні вони проголосують потрібні законодавчі ініціативи для підтримки бізнесу, соціально вразливих категорій населення, а також надважливих реформ у банківському та агросекторі, які не лише допоможуть Україні зберегти економічну стабільність, а й забезпечать фінансову підтримку МВФ”, — додала прессекретар.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українська влада сьогодні не розглядає варіант дефолту, сподівається, що народні депутати на позачерговому засіданні проголосують потрібні законодавчі ініціативи.Про це заявила прес-секретар президента України, передає УНН. “Для України зараз надзвичайно важлива співпраця з МВФ. Ми дуже раді, що нам вдалося домовитися про збільшення потенційного фінансування. Адже в додаток до програми допомоги, яку ми обговорювали раніше, Міжнародний Валютний Фонд розглядає підтримку України у боротьбі з поширенням коронавірусу COVID-19”, — сказала Мендель.Вона підкреслила, що Україна дуже довго і важко оговтуватиметься від дефолту.“Влада не ризикуватиме життями українців, а тому не розглядає варіанту дефолту. Президент України Володимир Зеленський сподівається на відповідальність народних депутатів перед українцями і що на позачерговому засіданні вони проголосують потрібні законодавчі ініціативи для підтримки бізнесу, соціально вразливих категорій населення, а також надважливих реформ у банківському та агросекторі, які не лише допоможуть Україні зберегти економічну стабільність, а й забезпечать фінансову підтримку МВФ”, — додала прессекретар.

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