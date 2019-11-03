Ще одна країна стала членом НАТО





Про це повідомляє Майка Помпео.



За словами чиновника, сьогодні Вашингтон отримав документ про приєднання Північної Македонії до НАТО. Прапор Північної Македонії 30 березня піднімуть над штаб-квартирою НАТО.



"27 березня 2020 року США як депозитарій договору отримали документ про приєднання Республіки Північна Македонія до Північноатлантичного договору, що зробило Північну Македонію 30-м союзником по НАТО", - написав Помпео.



У свою чергу президент України Володимир Зеленський вже привітав президента Північної Македонії Стево Пендаровського зі вступом країни в НАТО.



Раніше повідомлялося, що в НАТО планують обговорити додаткову підтримку Україні у рамках Комплексного пакета допомоги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Північна Македонія 27 березня офіційно приєдналася до НАТО.Про це повідомляє Zik , посилаючись на слова держсекретаря Сполучених Штатів АмерикиЗа словами чиновника, сьогодні Вашингтон отримав документ про приєднання Північної Македонії до НАТО. Прапор Північної Македонії 30 березня піднімуть над штаб-квартирою НАТО."27 березня 2020 року США як депозитарій договору отримали документ про приєднання Республіки Північна Македонія до Північноатлантичного договору, що зробило Північну Македонію 30-м союзником по НАТО", - написав Помпео.У свою чергу президент України Володимир Зеленський вже привітав президента Північної Македонії Стево Пендаровського зі вступом країни в НАТО.Раніше повідомлялося, що в НАТО планують обговорити додаткову підтримку Україні у рамках Комплексного пакета допомоги.

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