На Волині судитимуть голову ОТГ, якого спіймали на хабарі
27 березень, 22:59
Очільнику однієї із волинських ОТГ загрожує покарання у видгляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, влітку минулого року слідчі детективи поліції Волині спільно із співробітниками Управління служби безпеки України за процесуального керівництва прокуратури викрили одного із голів ОТГ Іваничівського району в одержанні неправомірної вигоди у розмірі 1 тис. 500 доларів США.
Посадовець вимагав та отримав хабара за виділення земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 10 га для вирощування плодово-ягідних рослин.
Його обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Йдеться про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Кримінальне провадження з обвинувальним актом скеровано до суду.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Міру покарання посадовцю визначить суд.
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Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, влітку минулого року слідчі детективи поліції Волині спільно із співробітниками Управління служби безпеки України за процесуального керівництва прокуратури викрили одного із голів ОТГ Іваничівського району в одержанні неправомірної вигоди у розмірі 1 тис. 500 доларів США.
Посадовець вимагав та отримав хабара за виділення земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 10 га для вирощування плодово-ягідних рослин.
Його обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Йдеться про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Кримінальне провадження з обвинувальним актом скеровано до суду.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Міру покарання посадовцю визначить суд.
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