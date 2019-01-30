На Волині судитимуть голову ОТГ, якого спіймали на хабарі

Очільнику однієї із волинських ОТГ загрожує покарання у видгляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.Нагадаємо, влітку минулого року слідчі детективи поліції Волині спільно із співробітниками Управління служби безпеки України за процесуального керівництва прокуратури викрили одного із голів ОТГ Іваничівського району в одержанні неправомірної вигоди у розмірі 1 тис. 500 доларів США.Посадовець вимагав та отримав хабара за виділення земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 10 га для вирощування плодово-ягідних рослин.Його обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Йдеться про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Кримінальне провадження з обвинувальним актом скеровано до суду.Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.Міру покарання посадовцю визначить суд.