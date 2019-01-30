вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині судитимуть голову ОТГ, якого спіймали на хабарі

На Волині судитимуть голову ОТГ, якого спіймали на хабарі
Очільнику однієї із волинських ОТГ загрожує покарання у видгляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, влітку минулого року слідчі детективи поліції Волині спільно із співробітниками Управління служби безпеки України за процесуального керівництва прокуратури викрили одного із голів ОТГ Іваничівського району в одержанні неправомірної вигоди у розмірі 1 тис. 500 доларів США.

Посадовець вимагав та отримав хабара за виділення земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 10 га для вирощування плодово-ягідних рослин.

Його обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Йдеться про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Кримінальне провадження з обвинувальним актом скеровано до суду.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Міру покарання посадовцю визначить суд.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, поліція, хабар
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Що відомо про нових очільників трьох РДА на Волині
Син відомого луцького бізнесмена купив апарат штучної вентиляції легень для інфекційної лікарні
Зеленський призначив керівників трьох РДА на Волині: що про них відомо
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
28 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Україні коронавірус підтвердили у 310 людей
27 березень, 23:31
На Волині судитимуть голову ОТГ, якого спіймали на хабарі
27 березень, 22:59
Волинський пауерліфтер розповів про своє незвичне хобі. ФОТО
27 березень, 22:38
На Волині міська рада забезпечить доїзд медиків до Луцька
27 березень, 22:00
Схожі новини
На Волині водій-порушник хотів за 200 гривень «порішати» з копами На Волині водій-порушник хотів за 200 гривень «порішати» з копами
01 лютий, 18:38
Затримання голови Переспівської сільради: поліція повідомила деталі Затримання голови Переспівської сільради: поліція повідомила деталі
09 січень, 11:59
Викрили волинянина, який давав хабар поліцейському Викрили волинянина, який давав хабар поліцейському
30 січень, 2019, 17:24
Волинських посадовців, яких впіймали на хабарі, можуть «попросити» з роботи. ФОТО Волинських посадовців, яких впіймали на хабарі, можуть «попросити» з роботи. ФОТО
09 жовтень, 2018, 15:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Дніпропетровщині вилікувався хворий на коронавірус чоловік
Сьогодні, 00:14
 0
28 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
В Україні коронавірус підтвердили у 310 людей
27 березень, 23:31
 0
На Волині судитимуть голову ОТГ, якого спіймали на хабарі
27 березень, 22:59
 0
Волинський пауерліфтер розповів про своє незвичне хобі. ФОТО
27 березень, 22:38
 0
Медіа
відео
1/8