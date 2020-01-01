На Волині зафіксували понад 40 порушень правил карантину

Працівники поліції Волині фіксують випадки порушення правил карантину на території області.Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.Так, станом на 27 березня поліцейські склали 42 адміністративних протоколів за ст. 443 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. © Офіційний сайт Національної поліції: https://vl.npu.gov.ua/news/Informacziya/policzejski-sklali-ponad-2700-administrativnix-protokoliv-za-porushennya-pravil-karantinu/Станом на 27 березня поліцейські склали 42 адміністративних протоколів за ст. 443 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.Загалом поліцейські зі всієї України склали 2719 адмінпротоколів. Найбільше правопорушень зафіксовано у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Запорізькій областях та у місті Києві.99 порушень зафіксували поліцейські Рівненщини, 91 – Львівщини, 41 – Івано-Франківщини.Також до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості щодо 28 фактів, пов’язаних із карантинними обмеженнями.ДовідковоВідповідно до ст. 44-3 КУпАП, порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами - тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.Статтею 325 Кримінального кодексу України, порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним хворобам, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань, карається штрафом від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк. Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.