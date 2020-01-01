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Волинські рибалки за місяць добровільно здали 22 браконьєрські сітки та «екрани»

Волинські рибалки за місяць добровільно здали 22 браконьєрські сітки та «екрани»
З 20 лютого по 20 березня 2020 року Волинський рибоохоронний патруль проводив місячник добровільної здачі заборонених знарядь лову для вилову водних біоресурсів.

У цей час кожен громадянин міг здати в органи рибоохорони будь-які заборонені знаряддя, уникнувши при цьому адміністративної відповідальності, - йдеться на сайті Волинського рибпатруля.

Метою акції було попередження та профілактика порушень природоохоронного законодавства на водоймах, а також протидія нанесенню збитків рибному господарству. Цьогоріч провести місячник у березні-лютому вирішили у зв’язку з нерестовою забороною, що триватиме з 1 квітня по 30 червня. Під час місячника мешканці Волині здали в органи рибоохорони 22 одиниці засобів лову, зокрема: 12 од. сіток та 10 од. «екранів».

Усі здані знаряддя відправляються на склад вилученого майна Управління Держрибагентства у Волинській області. Комісією приймається рішення щодо подальшого знищення цих засобів, шляхом рубання та різання, з подальшою утилізацією.

«Дякую усім громадянам, які відгукнулися, за громадянську позицію та свідоме ставлення до рибних запасів. Сподіваюся, що наша акція мала позитивний ефект та вкотре нагадала усім рибалкам про важливість рибалити лише дозволеними знаряддями лову та відповідальність за використання та зберігання заборонених. Давайте берегти природні багатства нашої області», - повідомив керівник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.

В Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360-78-40. Про порушення Правил любительського і спортивного рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання повідомляти за вказаним номером телефону.

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Теги: рибпатруль, Волинь
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