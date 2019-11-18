Волинська лікарня придбала медобладнання за понад 2 мільйони. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 08:10
Комунальне підприємство «Володимир-Волинське територіальне медичне об’єднання» за кошти міського бюджету придбало дороговартісне медичне обладнання.
27-го березня у Володимир-Волинській лікарні встановлювали новий відеогастроскоп і відеоколоноскоп фірми Pentax Medical (Японія) вартістю 2 мільйони 296 тисяч гривень, - повідомляє "Буг".
Обладання дасть можливість підписати ще один договір з НСЗУ і надавати якісні послуги пацієнтам.
Закуплена техніка дає можливість проводити ендоскопічні обстеження на високому рівні та полегшує діагностику різноманітних захворювань шлунково-кишкового тракту.
У відео: Тетяна Ващук – начальник відділу з питань охорони здоров’я виконавчого комітету міської ради, менеджер регіонального розвитку офіційного дистриб’ютора PENTAX в Україні ТОВ «Асека» Андрій Наконечний, керуюча справами міськвиконкому Ірина Ліщук, заступник головного лікаря ТМО Віталій Баюн.
Обидва апарати потрібні для діагностики верхніх та нижніх відділів шлунково-кишкового тракту: відеогастроскоп та відеоколоноскоп допоможуть у верифікації діагнозів в гастроентерології, терапії та хірургії. Це високоякісне обладнання розширює спектр роботи лікаря-ендоскопіста від діагностичних до лікувальних процедур.
Медтехніка дасть змогу якісно і вчасно виявляти захворювання гастроентерологічного профілю та онкопатологію на ранніх стадіях серед населення.
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27-го березня у Володимир-Волинській лікарні встановлювали новий відеогастроскоп і відеоколоноскоп фірми Pentax Medical (Японія) вартістю 2 мільйони 296 тисяч гривень, - повідомляє "Буг".
Обладання дасть можливість підписати ще один договір з НСЗУ і надавати якісні послуги пацієнтам.
Закуплена техніка дає можливість проводити ендоскопічні обстеження на високому рівні та полегшує діагностику різноманітних захворювань шлунково-кишкового тракту.
У відео: Тетяна Ващук – начальник відділу з питань охорони здоров’я виконавчого комітету міської ради, менеджер регіонального розвитку офіційного дистриб’ютора PENTAX в Україні ТОВ «Асека» Андрій Наконечний, керуюча справами міськвиконкому Ірина Ліщук, заступник головного лікаря ТМО Віталій Баюн.
Обидва апарати потрібні для діагностики верхніх та нижніх відділів шлунково-кишкового тракту: відеогастроскоп та відеоколоноскоп допоможуть у верифікації діагнозів в гастроентерології, терапії та хірургії. Це високоякісне обладнання розширює спектр роботи лікаря-ендоскопіста від діагностичних до лікувальних процедур.
Медтехніка дасть змогу якісно і вчасно виявляти захворювання гастроентерологічного профілю та онкопатологію на ранніх стадіях серед населення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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