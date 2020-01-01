В Україні коронавірус підтвердили у 310 людей
27 березень, 23:31
В Україні зафіксовали 310 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Міністерства охорони здоров`я України у фейсбуці.
За даними Центру громадського здоров`я, станом на 23:00 27 березня в Україні 310 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу виявлено 92 нові випадки.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці Міністерства охорони здоров`я України у фейсбуці.
За даними Центру громадського здоров`я, станом на 23:00 27 березня в Україні 310 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу виявлено 92 нові випадки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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