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В Україні коронавірус підтвердили у 310 людей

В Україні коронавірус підтвердили у 310 людей
В Україні зафіксовали 310 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Міністерства охорони здоров`я України у фейсбуці.

За даними Центру громадського здоров`я, станом на 23:00 27 березня в Україні 310 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу виявлено 92 нові випадки.

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Теги: коронавірус, Україна, МОЗ
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