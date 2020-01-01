В Україні коронавірус підтвердили у 310 людей





Про це йдеться у повідомленні на сторінці Міністерства охорони здоров`я України у фейсбуці.



За даними Центру громадського здоров`я, станом на 23:00 27 березня в Україні 310 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу виявлено 92 нові випадки.

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